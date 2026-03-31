Juan Carlos Garrido: "Yo me decantaría por Unai en la portería y seguir como hasta ahora que está funcionando"

España y Egipto se enfrentan este martes en un partido amistoso que será la última prueba del equipo de De la Fuente antes de disputar el Mundial del próximo verano, al que la selección española llega como una de las grandes favoritas tras ganar la Eurocopa.

El entrenador español, Juan Carlos Garrido, es conocedor del fútbol en ambos países y se ha pasado en esta previa a analizar como llegan ambos equipos: "Cuando estuve en Egipto fue un año especial, fiché por un equipo importante y ganamos dos títulos. España es un gran equipo aunque haya cambios sigue jugando bien al fútbol, es un equipo que tiene estilo propio. Egipto sabe que este partido es un escaparate al mundo".

Egipto es uno de los grandes países en el fútbol africano, con 7 títulos de la Copa África de Naciones: "Tiene un buen nivel en África, se han clasificado para el Mundial y tiene altas posibilidades de pasar de grupo".

Un equipo con un gran referente como es Salah, que ha anunciado que dejará el Liverpool a final de temporada y no estará disponible para el partido de mañana.

"Salah es un jugador muy importante, un referente para los aficionados egipcios Salah es un Dios. Es un jugador querido con una personalidad humilde, es una persona que se hace querer y es una baja importante", asegura.

Juan Carlos ha valorado el nivel en el que llega la selección española y se ha mojado con el debate en la portería: "Cualquiera de ellos lo haría bien. Unai Simón le ha ido muy bien con la selección y no habría ningún motivo para quitarlo. Entiendo que Joan García esté en un gran momento pero yo me decantaría por seguir como hasta ahora que está funcionando".