Javier Tebas: "Yo creo que Piqué será presidente del Barça, no tengo la menor duda"

Javier Tebas ha asegurado en 'Radioestadio noche' que Piqué será presidente del Barcelona algún día. El dirigente de LaLiga, que también se ha mostrado sorprendido por el anuncio de retirada por parte del defensa azulgrana, ha dicho que no tiene "la menor duda" sobre el futuro de Piqué en el palco del club.

"Estoy seguro de que Piqué será presidente del Barça, no tengo la menor duda. En su vídeo de despedida hemos visto que lleva 25 años vistiendo la camiseta y sintiendo los colores del Barcelona, por eso quiere estar vinculado al club. Tiene y tendrá muchas cualidades para ser presidente. Luego se podrá equivocar como todo el mundo, pero tendrá esa experiencia", ha comentado Javier Tebas.

Tebas también ha afirmado que mantiene una relación "profesional" con Piqué y llamará al futbolista en unos días, además de subrayar su faceta empresarial: "Seguro que quiere continuar siendo un empresario importante en la industria del deporte y ese espacio de tiempo y reflexión ha tenido que pesar en su vida. El mundo empresarial y al nivel al que se encuentra requiere mucho tiempo".

Además, el presidente de LaLiga ha recordado el día en el que Piqué le señaló en el estadio del Villarreal tras un polémico penalti que no señaló el colegiado: "Me acuerdo de ese día que me señaló. Ese día lo pongo en el currículum, dije 'hasta Piqué me reconoce y me señala'. Un jugador que ha sido campeón del mundo, de LaLiga, me considera hasta culpable de esa jugada. Son de esas cosas que te acuerdas, pero él era jugador y un jugador que sufre y siente en el campo. A Piqué le tenía que explicar que los árbitros no dependen de LaLiga, pero eso él lo sabe".

Por último, Tebas ha dicho que recomendaría a Piqué tomarse tiempo para reflexionar y llevar a cabo sus ideas como empresario: "Ahora tiene más capacidad de tiempo para dedicarse a un mundo que me consta que le gusta mucho".