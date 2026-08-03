Javier Guillén ante la posible presencia de Pogačar en La Vuelta: "Este año somos especialmente optimistas"

La Vuelta 2026 comenzará el próximo 22 de agosto en Mónaco y su director, Javier Guillén, afronta la recta final de la preparación con "muchas ganas" después de "más de año y medio trabajando" en una edición que considera "muy especial".

"Salimos del Principado de Mónaco, pasaremos a Francia, Andorra y luego un recorrido con mucha montaña", explica en Radioestadio Noche, donde asegura que el nivel del ciclismo actual y el diseño de la carrera "invita a un gran espectáculo".

Un recorrido con mucha montaña

Uno de los grandes focos sigue siendo la posible presencia de Tadej Pogačar. Aunque todavía no hay confirmación oficial, Guillén se mostró confiado. "Este año somos especialmente optimistas", insiste. "Todavía no tengo respuesta a la pregunta de si va a venir o no, pero esta semana el equipo tendrá que decirnos qué participación va a traer a La Vuelta. Yo, desde luego, esta vez más que nunca, apuesto a que sí, que estará".

El final desde Andalucía

El recorrido recorrerá las ocho provincias andaluzas antes de concluir en Granada, una decisión que, según Guillén, permitió cumplir "el sueño de poder estar en las ocho provincias andaluzas".

Respecto al cambio del tradicional final en Madrid, aseguró que la coincidencia con el Gran Premio de Fórmula 1 fue "una coincidencia" y defendió que la capital "está absolutamente capacitada para poder acoger dos eventos de estas circunstancias".

El relevo del ciclismo español

Sobre las altas temperaturas previstas durante la carrera, el director de La Vuelta reconoció que "nos preocupa, pero no nos bloquea", y apunta que la organización podrá adoptar medidas como nuevos puntos de avituallamiento o modificaciones puntuales si fueran necesarias.