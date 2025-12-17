Jaume Pol: "La Copa del Rey es especial y a un partido puede pasar cualquier cosa"

Tras eliminar al RCD Espanyol en segunda ronda, el Atlético Baleares llega a dieciseisavos de Copa del Rey para enfrentarse al Atlético de Madrid que visitará este miércoles las islas en un partido con una gran complejidad después de que el Baleares demostrara que es capaz de eliminar a un Primera.

El jugador mallorquín, Jaume Pol, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche en la previa de este encuentro: "El Cholo ya nos conoce al menos tras lo que hicimos. El partido de mañana va a ser muy diferente, nos enfrentamos a un súper equipo. La Copa del Rey es especial y a un partido puede pasar cualquier cosa".

Con el Mallorca ya eliminado, el Atlético Baleares se mantiene como representante de las islas y lo quiere seguir siendo: "Evidentemente la competición importante es la liga que es lo que nos va a dar de comer el año que viene. Somos una plantilla corta y hay lesiones importantes, no creo que hayan muchas rotaciones".

"El Atlético tiene una gran plantilla y quien alga es una super estrella. Enfrentarme a Griezmann me hace ilusión por la trayectoria que tiene", concluye.