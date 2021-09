Isi Palazón: "Jugar con Falcao es un sueño"

"Trabajamos mucho con Iraola los tiros desde fuera del área", asegura Isi y no es de extrañar viendo el golazo que ha metido ante el Cádiz. Un partido en el que ha vuelto a rugir el Tigre Falcao. El colombiano le ha sorprendido, no solo en lo futbolístico: "Jugar al lado de Falcao es un sueño....yo vengo de equipos de abajo y yo veía a Falcao ganar la Europa League con el Atleti. Es muy buen compañero y súper humilde, me ha sorprendido mucho".

Y cree que la clave del buen inicio del Rayo Vallecano es el trabajo del entrenador que ha sabido dar al equipo un sentido"Iraola tiene las cosas muy claras y ha dado una identidad al equipo"