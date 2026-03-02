DERBI SEVILLANO

Isaac Romero: "Es un sueño marcar en un derbi"

El derbi sevillano no tiene dueño y acaba con empate a dos.

ondacero.es

Madrid |

Isaac Romero: "Es un sueño marcar en un derbi" | Foto: Getty

La jornada 26 de la liga ha acogido uno de los partidos más especiales y que generan expectación en nuestro fútbol, el derbi sevillano, al que llegaba el Real Betis como gran favorito y lo demostró en la primera parte marchándose al descanso con un 2-0 pero el Sevilla dio la sorpresa en la segunda parte y consiguió un valioso empate.

Uno de los goleadores del conjunto sevillista ha sido Isaac Romero, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "Este gol ha sido un recuerdo ya para toda la vida, tenía muchas ganas de marcar en un derbi y venía trabajando mucho para eso".

Isaac ha visto la tarjeta amarrilla en la celebración del gol cuando se ha quitado la camiseta, algo que no ha gustado a algunos jugadores del equipo rival: "De la misma euforia es lo que me ha salido pero en ningún momento ha sido mi intención de querer llamar la intención o menospreciar al rival".

El Sevilla ha sido el claro protagonista de la segunda parte, en la que ha arrasado al Betis consiguiendo empatar el partido y con la sensación de que habría merecido la victoria: "En el descanso hablamos que teníamos que dar mucho más para conseguir algo hoy. Sabemos que cada uno puede dar mucho más de lo que damos y cuando estamos juntos somos una piña muy fuerte que podemos dar la vuelta a cualquier partido".

"Hemos controlado más el juego la segunda parte y más atentos. El míster nos pide concentración. Este punto es muy importante porque nos ayuda a despegarnos poco a poco de la parte baja pero creo que hemos merecido más por esta segunda parte. Una vez más hemos demostrado que este equipo puede sacar cualquier partido", concluye.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer