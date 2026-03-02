Isaac Romero: "Es un sueño marcar en un derbi"

La jornada 26 de la liga ha acogido uno de los partidos más especiales y que generan expectación en nuestro fútbol, el derbi sevillano, al que llegaba el Real Betis como gran favorito y lo demostró en la primera parte marchándose al descanso con un 2-0 pero el Sevilla dio la sorpresa en la segunda parte y consiguió un valioso empate.

Uno de los goleadores del conjunto sevillista ha sido Isaac Romero, que se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche al término del encuentro: "Este gol ha sido un recuerdo ya para toda la vida, tenía muchas ganas de marcar en un derbi y venía trabajando mucho para eso".

Isaac ha visto la tarjeta amarrilla en la celebración del gol cuando se ha quitado la camiseta, algo que no ha gustado a algunos jugadores del equipo rival: "De la misma euforia es lo que me ha salido pero en ningún momento ha sido mi intención de querer llamar la intención o menospreciar al rival".

El Sevilla ha sido el claro protagonista de la segunda parte, en la que ha arrasado al Betis consiguiendo empatar el partido y con la sensación de que habría merecido la victoria: "En el descanso hablamos que teníamos que dar mucho más para conseguir algo hoy. Sabemos que cada uno puede dar mucho más de lo que damos y cuando estamos juntos somos una piña muy fuerte que podemos dar la vuelta a cualquier partido".

"Hemos controlado más el juego la segunda parte y más atentos. El míster nos pide concentración. Este punto es muy importante porque nos ayuda a despegarnos poco a poco de la parte baja pero creo que hemos merecido más por esta segunda parte. Una vez más hemos demostrado que este equipo puede sacar cualquier partido", concluye.