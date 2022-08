Freixa: "Koeman dijo es lo que hay y le mataron, Xavi dijo lo mismo y le han traído 20 jugadores"

El FC Barcelona ha vendido el 25 por ciento del capital de su productora audiovisual Barça Studios a la empresa 'socios.com' por 100 millones de euros, en un acuerdo de por vida anunciado este lunes por el presidente blaugrana, Joan Laporta. "Hemos procedido a la venta del 25 por ciento de Barça Studios por 100 millones a 'socios.com'", ha anunciado Laporta durante la presentación oficial de Jules Koundé como nuevo jugador blaugrana.

Toni Freixa, ex miembro de la Junta del Barcelona, explica lo que supone las palancas: "Significa adelantar al presente ingresos futuros. Es como si una persona que cobra 2000 euros le dices te voy a dar 200.000 euros pero los próximos 25 años vas a cobrar 1500 euros".

Cree que los resultados son los que marcarán si esta política del Barcelona será o no un acierto: "Los jugadores se valoran por el rendimiento deportivo y no tanto por lo que cuestan. El resultado lo va a determinar la competición y los éxitos que se pueda conseguir. El fichaje de Coutinho fue un desastre por ejemplo".

"La apuesta de la junta es jugar fuerte para conseguir éxito a corto plazo. A la gente los fichajes les gusta pero todo tiene un límite. Soy más partidario de un proyecto consistente y contar con talento de casa. Un proyecto no solo exitoso deportivamente sino más sostenible", añade.

No puede descartar que el club se tenga que convertir a Sociedad Anónima Deportiva: "Desafortunadamente no depende del presidente. Laporta no quiere que el club deje de ser de sus socios pero poner en riesgo la gestión económica de un club no es la mejor idea. Pero todo lo va a marcar los ingresos deportivos"

Y recuerda al anterior técnico y lo compara con la situación actual: "Koeman dijo es lo que hay y le mataron, Xavi dijo lo mismo y le han traído 20 jugadores". Eso sí, reconoce que le "ilusionan los fichajes, pero siempre ilusionan y luego tienen el rendimiento que tienen. La figura mediática es un jugador de 34 años que ha firmado 4 años y del que se espera que marque 50 goles. Se ha hecho una apuesta atrevida o temeraria"