El enganchón entre Misterchip y Rubiales por el despido de Lopetegui: "¿Por qué no te aplicas a ti lo mismo?"

Intentando entender la forma de proceder he ido a la rueda de prensa en Moscú en la que despides a Lopetegui", Misterchip cita frases textuales del presidente de aquel día como "es normal que el Real Madrid le llame, estamos ante uno de los mejores entrenadores del mundo. Estamos aquí en parte gracias a él. Lo que ha hecho Julen no es ilegal. Le echo porque nos vemos obligados por un comportamiento", señala y le recuerda que alude a las formas.

En la entrevista, lamenta Alexis, Rubiales elude cada vez que se le ha mencionado la cuestión ética y opta por hablar de sus logros en la Federación. "Habrás hecho muy bien muchas cosas, igual que Lopetegui fue el seleccionador con más victorias consecutivas en dos años y el primer seleccionador de España que marcó en todos sus partidos. Para ti todos esos logros dieron igual".

"Ya sabemos que lo que has hecho es legal. En ese momento te dio igual", y le recuerda otra frase, "nos vemos en una situación complicadísima pero no tenemos más remedio que echarle", por tanto, pregunta Misterchip, "¿Por qué no te aplicas a ti lo mismo?". El acuerdo con un futbolista en activo en la competición, la intermediación para que fuera a los Juegos Olímpicos. Durante el acalorado debate, el director de Comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, presente en la entrevista, ha mostrado su disconformidad ante el exceso de tiempo de la entrevista.

Rubiales explica aquella decisión con Lopetegui: "Hubo un anuncio que no conocíamos y se tomó una decisión. Las cuestiones éticas no las marcas tú. El comité ético entra en acuerdos no en decisiones deportivas. El comité ético dimitió por otra cuestión totalmente diferente. Los conflictos de intereses están en compliance".