Rubiales justifica su sueldo con la final de Copa del Rey: "Como han llegado otros equipos cobramos menos, y de eso no se habla".

"Es una caza y sin haber hecho nada malo. Lo hemos denunciado a la policía y por tanto no puede hablar sobre eso (quién ha sido). Hoy he hablado con mucha gente y lo mejor es dejar que la Policía trabaje", empieza Luis Rubiales la entrevista en Radioestadio noche sin querer desvelar quién cree que está detrás de la filtración de los audios.

Se muestra convencido de que no han hecho nada incorrecto: "Nada mal. Se han pasado todos los filtros. Que vengan 40 millones de euros al fútbol español y al fútbol modesto... Todos reconocéis que es legal. Se ha pasado por el comité ético".

Los variables de su salario

En uno de los temas más controvertidos, el de su salario, explica que está vinculado al ejercicio total y le sorprende que se hable de eso y no de los logros de su labor: "De los 406 millones en 2022 o de los 375 que hubo, hay un 0,15 de la gestión. Está en el portal de transparencia. El fijo del presidente es mucho menor y los variables son una forma de decir que si la Federación va bien el sueldo es mejor. La Federación ha pasado la octava o novena de Europa a ser la primera o la segunda. No tengo problema si cambian el formato de salario, y estaría más tranquilo para evitar escuchar todo esto, cuando en el fútbol lo hace todo el mundo".

"La final de Copa la vendemos también a muchos países y si no participan determinados equipos ganamos menos. Lo que me llama la atención es que seamos la segunda Federación de Europa con unos ingresos de 400 millones de euros, cuando por ejemplo LaLiga ingresa 200 millones. Hay presidentes que tienen un fijo de 3 millones de euros. Los tres millones que cobra Tebas no llaman la atención. Es una campaña dirigida claramente antes de los audios", añade.

Para ejemplarizarlo acude a la final de Copa del Rey a la que no han llegado ni Real Madrid ni Barcelona: "Mi salario está vinculado al ejercicio total. Si Real Madrid y Barcelona llegan hay más ingresos totales, si como en la Copa del Rey llegan otros equipos, decrece. Es una estructura salarial aprobada a la asamblea. Unir eso a una actuación arbitral me parece infame".

La RFEF no ha pagado a Kosmos

Recalca que ellos no han pagado ni un solo euro a Piqué: "Es falso decir que he pactado comisiones con Piqué. Cobramos 40 millones y la comisión de Kosmos la pactaron entre ellos". Y explica la petición de Piqué de ir a los Juegos Olímpicos: "Me han llamado más jugadores para eso. Son jugadores muy conocidos y de mucho prestigio. Y he hablado con Luis de la Fuente, sabes qué me ha llamado tal o cuál. El resultado cuál fue, no fue a los Juegos Olímpicos. Los audios que no salen son porque me benefician".

Respecto a los audios se muestra tajante en que se los han robado: "Los audios de mi teléfono son míos. Si yo no se los he dado a alguien, me los han robado".

Destitución de Lopetegui

Y por último recordamos su despido a Lopetegui. Entonces aseguró que no había hecho nada ilegal pero que le destituyó por negociar a espaldas de la federación: "Hubo un anuncio y se tomó una decisión. Las cuestiones éticas no las marcas tú. El comité ético entra en acuerdos no en decisiones deportivas. El comité ético dimitió por otra cuestión totalmente diferente. Los conflictos de intereses están en compliance"