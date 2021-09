Calleja: "La afición del Alavés es un espectáculo"

"Siempre tienes que confiar en que el trabajo va a traer resultados", asegura Javi Calleja, liberado tras la victoria ante el Atlético de Madrid pero consciente de que todavía queda mucho por hacer.

Destaca como clave en el triunfo el ambiente en Mendizorroza: "Al final hemos ganado el partido más complicado, al campeón de liga. Voy a creer siempre en estos jugadores, el ambiente es buenísimo", Y no se queda ahí, añade que "la afición es un espectáculo, siempre me he sentido muy respaldado por afición y club".

"El inicio del Real Madrid... es el equipo que mejores sensaciones me ha dejado", comenta sobre las sensaciones en la liga.

Sobre la salida de Lucas Pérez comenta lo que sabe: "Cuando un jugador no quiere abandonar su club, no está a gusto pues es normal que se marche. Me imagino que tenía sus motivos, se los explicó el club y la mejor decisión es que no estuviera con nosotros".