Comuniones a precio de boda: el coste medio se dispara a los 6.800 euros de media

En España, celebrar una Primera Comunión cuesta de media más de 6.800 euros, un precio que cada vez se eleva más y comienza a asemejarse al de una boda. Lo que anteriormente era una reunión familiar sencilla, ahora se ha convertido en un auténtico evento social. Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores, los gastos de esta celebración se han disparado un 21% respecto al año pasado.

El gasto fundamental reside en el banquete. Para unas 50 personas, el presupuesto se puede situar perfectamente en los 4.500 euros, a los que habría que añadir el precio del traje o vestido, los complementos, la peluquería, las fotografías, los recuerdos, los regalos...

Jaime Cantizano ha recordado en el programa Por Fin de Onda Cero una comunión en Jerez donde una niña fue trasladada en un coche de caballos a una bodega, y en la que contaba con una enorme alfombra roja para la celebración.

El presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, ha comentado que este evento social ha variado mucho en los últimos 30 o 40 años, sobre todo en este último año donde la situación económica y los conflictos bélicos han encarecido los precios.

El menú soporta la mayor parte del presupuesto

Ruiz ha afirmado que la mayor parte del presupuesto de la celebración de una comunión se la lleva el menú de los invitados, siendo, por tanto, el aspecto en el que más se puede llegar a ahorrar. Recomienda que las familias deben elegir lo que más les convenga en función de su presupuesto disponible, ya que pueden encontrarse con menús que varíen de los 50 a los 220 euros por persona.

La comunión de las niñas, más cara que los niños

En el aspecto de la elección entre el traje o el vestido, el presidente de esta asociación afirma que en el caso de las niñas el presupuesto se encarece. Parten de una base de 340-350 euros como mínimo, y en algunos casos se pueden alcanzar los 3.000 euros, según los datos de algunas empresas que se dedican a estos vestidos. En el caso de los niños, pueden llegar hasta los 1.600 euros. Los catálogos, por tanto, cada vez se parecen más a los de una novia que se casa.

El resto de complementos: islas de chuches, equipos de animación...

Miguel Ángel ha llegado a la conclusión de que, finalmente, "se puede gastar tanto como se quiera", una vez ha analizado los precios de los "básicos" como la fotografía o la peluquería de los niños. También ha comentado la necesidad de concienciar y educar a los niños en cuanto al gasto, ya que son numerosas las familias que se dejan llevar porque algunos de sus familiares o amigos han celebrado la comunión de una determinada manera, y no quieren ser menos.

Algunas familias se llegan a endeudar para costear la Primera Comunión

Otro de los aspectos que se han tratado en el programa Por Fin de Onda Cero, ha sido la alternativa que algunas familias encuentran en el uso de los créditos rápidos. En palabras del presidente, "son fáciles de conseguir", pero más complicados de costear. Ante esta situación, propone que las familias cuenten con un coste asumido con anterioridad, y que no se dejen llevar por la publicidad. También, ha comentado que existe la figura de un wedding planner destinado a la Primera Comunión, y que lo importante es celebrarlo antes que preocuparse en exceso por el precio o el importe destinado.

Este año, el coste de celebrar la Primera Comunión se ha incrementado en un 21% respecto al año pasado, que ya venía asumiendo un incremento del 15% desde el año anterior. Por tanto, en los últimos dos años se ha experimentado una subida del 36%, una cifra que obliga a las familias a realizar auténticos malabares para realizar esta celebración sin arruinarse.