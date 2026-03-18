Bárbara Lennie: "Hay algo muy artesano en el trabajo de Pedro Almodóvar, pese a la universalidad de sus producciones"

En sus últimas actuaciones en directo la gran Chavela Vargas apenas tenía voz para cantar.

Recitaba, susurraba y hablaba ‘La llorona’ y otros temas donde el sentimiento superaba a la técnica vocal, pero seguía siendo poderoso. Porque los más grandes, aun estando en aparente baja forma, nunca pierden ese poder, el de la emoción.

No es casualidad que la protagonista de la nueva película de Pedro Almodóvar se emocione con la voz cansada de Chavela en su última ‘Llorona’. Y aunque al manchego todavía le quedan historias que contar, con esta última, se ha rasgado, susurrado, hablado, e incluso agredido, en una ‘Amarga Navidad’…

Un veterano director de cine de éxito en horas bajas que encuentra de nuevo la inspiración en las desgracias y las relaciones con su entorno más cercano para escribir un guion. Un guion sobre una directora de culto dedicada casi exclusivamente a la publicidad que vuelve a escribir para cine inspirándose en las desgracias y relaciones con su entorno más cercano. Almodóvar se abre y vuelve a abrir en ‘Amarga Navidad’, su película más personal desde ‘Dolor y Gloria’ que llega este viernes a los cines.

Una historia en la que el director manchego incluso se autoflagela, consciente de su momento vital y creativo, y en la que nada es lo que parece. Porque puede ser que sus protagonistas, esos directores que vampirizan a los suyos y llevan al límite la fina línea entre lo personal y lo profesional, sean un alter-ego de Almodóvar, pero ¿quién es en realidad Almodóvar? ¿El director tras la cámara o su cine?

Se lo podemos preguntar a los, aparentemente, ‘Almodóvares’ de ‘Amarga Navidad’: Raúl y Elsa, o lo que es lo mismo, Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie.

Bárbara nos cuenta su reacción cuando leyó el guion por primera vez:"La verdad es que yo la primera vez que leí el guion me quedé muy sorprendida y un poco paralizada. De hecho, le llamé porque, claro, le tenía que llamar para decir algo, pero me disculpé y le dije: Mira Pedro, perdóname, pero estoy un poco en shock. O sea, no sé todavía muy bien cómo digerir lo que acabo de leer."

Un cine, el del Manchego, que Bárbara define como artesanal: "Hay algo muy artesano en el trabajo de Pedro Almodóvar, siendo ese nivel de cineasta y de universalidad que maneja. Hay algo muy de pieza a pieza. El construía las historias pieza a pieza y ya te digo, yo me he reído mucho, mucho y me he encontrado con alguien con muchas ganas de vivir y de trabajar."

Una experiencia enriquecedora, pero muy exigente, como nos cuenta Leonardo: "Es exigente a tal punto que bueno, nosotros estuvimos muchas semanas ensayando, sobre todo nosotros con Bárbara. No directamente porque no compartimos escena porque formamos parte de como de momentos diferentes, pero sí tenía yo prácticamente toda mi acción con Aitana, con el personaje de Mónica y sobre todo con ella. Hemos trabajado muchísimo, muchísimo ensayado, prácticamente como si fuera teatro, Una de las secuencias finales que dura aproximadamente 15 minutos de dueto"