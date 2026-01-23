Valeria Vegas presenta "Tan flamencas: Vida, obra y milagros de nuestras folclóricas"

Ella descubrió a las folclóricas viendo a Marifé de Triana en televisión. Le fascinaba ver a aquella mujer “casi llorando y cantando María de la O”.

También recuerda a María Jiménez. Su madre tuvo que recorrerse todos los mercadillos para conseguir un casete que incluyera la canción Al Alba.

La periodista, Valeria Vegas, lleva media vida reivindicando a las folclóricas, movida por sus canciones, sus vivencias y sus actitudes. Pero más allá de algunos artículos puntuales, nunca había escrito un libro en el que ellas fueran las protagonistas absolutas. Hasta ahora, que hace un repaso por la vida y obra de 27 mujeres que marcaron la historia de la copla y el folclore nacional. Desde Imperio Argentina, Concha Piquer, Estrellita Castro, Lola Flores, Rocío Jurado… hasta Remedios Amaya, Martirio o María del Monte. Todas ellas españolearon por el mundo y vivieron vidas vertiginosas en tiempos difíciles.

Cuestionadas, infravaloradas y algunas injustamente olvidadas construyeron un género que es la base de nuestra memoria musical.

Ahora Valeria quiere hacer justicia y dar cuenta de cuánto le debemos a todas ellas.

Por eso, a través de su mirada irónica y cariñosa, escribe “Tan flamencas”, un libro (que NO un manual para flamencólogos) en el que reúne anécdotas, curiosidades y todo aquello que hizo única y pionera a esa especie singular de mujeres que son nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra historia.

Hablamos de mujeres que sobre todo a partir de los 80, fueron injustas, muy injustamente tratadas: "Por un lado, socialmente estaban como mal vistas. Y luego en la industria musical casi todas ellas se quedaron sin contratos. Es decir, tú tiras la discografía y empiezan a desaparecer. Ya los discos que se dilatan graban uno cada ocho años, cada siete años. Y esto es el reflejo un poco de ese maltrato que había no hacia hacia ellas, cosa que yo creo que en otro país que es verdad, es muy repetitivo. A veces cuando decimos esto de en Francia no pasaría, pero es que es verdad, quiero decir que eran eran nuestras y de repente pensamos que si nos gusta Loquillo no puede gustarnos Marifé o que si me gusta Radio Futura no es compatible con con María Jiménez o con Concha Piquer."

Una vida, la de las folclóricas, que empieza mucho antes de su éxito: "Todas tienen orígenes, muy humildes, muy humildes, que es verdad que parece que la vida de ellas empieza a contar cuando alcanzan el éxito. Pero antes de eso se había recorrido teatros ambulantes, carreteras esas en mal estado, con la madre al lado, siempre madre de carabina."