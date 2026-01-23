José María Galán, el viajero del Alvia que avisó al guardia civil de que había otro tren: "A las 20:28 seguía andando por la vía en dirección al Iryo"

Carlos Alsina ha conversado este viernes con José María Galán, el primer pasajero del tren Alvia accidentado que decidió desplazarse a pie hasta el tren de Iryo para alertar a los servicios de emergencia de que había otro convoy siniestrado.

Galán ha relatado cómo se desarrollaron los primeros momentos tras el accidente. "No teníamos ni idea de lo que nos había pasado", ha explicado. Él viajaba en el vagón número 4 y asegura que, en un primer momento, la situación fue relativamente ordenada. "Rompimos las ventanas, salió humo y empezamos a evacuar", ha señalado.

Los pasajeros comenzaron a salir por una de las puertas del tren. A lo lejos veían luces de emergencia, pero estas no se acercaban. "En plena oscuridad era imposible calcular la distancia", ha contado. Durante ese tiempo, realizaron varias llamadas al 112, desde donde les aseguraban que los servicios de emergencia ya habían llegado al lugar.

El trayecto hasta el Iryo

"Seguíamos sin saber que habíamos chocado con otro tren", ha insistido Galán. Ante la falta de información y ayuda, decidió actuar. "Había que tomar decisiones", ha dicho. Se puso las botas y emprendió el camino hacia las luces. Aclaró que no caminó por las vías, sino que atravesó una valla rota por precaución ante la posible caída de cables de alta tensión.

Durante el trayecto, se dio cuenta de la magnitud del accidente. "Habíamos atrapado algo. Eran restos de personas", ha relatado con dureza. Al llegar a la altura del tren de Iryo, en un primer momento pensó que estaba aparcado. Solo al ver a los servicios de emergencia comprendió que ambos trenes habían colisionado.

Galán habló entonces con un agente de la Guardia Civil, que le acompañó de regreso hasta el Alvia. Posteriormente, y ya con la presencia del agente, decidieron guiar a pie a todas las personas que podían caminar hasta el tren de Iryo. En todo momento, el guardia civil orientó la linterna hacia el campo para evitar iluminar los restos humanos que se encontraban sobre la vía.

La cronología de los hechos no coincide con el relato del Gobierno

Antes de salir en busca de ayuda, Galán tomó una fotografía del vagón en el que viajaba, a las 20:20 horas, para poder mostrarla a quien fuera necesario. Calcula que no llegó hasta la altura del tren de Iryo hasta, al menos, las 20:45, momento en el que informó a la Guardia Civil de la existencia del otro tren accidentado. "A las 20:28 seguía andando por la vía en dirección al Iryo"

Este relato contrasta con la cronología oficial facilitada por el Gobierno, que sitúa a una patrulla de la Guardia Civil localizando el Alvia accidentado a las 20:15 horas. Galán considera que algunas de las llamadas realizadas al 112 aseguraban que se trataba de un tren Alvia en dirección a Huelva, pese a lo que pudieron confundirse con avisos procedentes de otro tren.

Durante un tiempo, no existíamos, no estábamos en ningún plan

"Durante un tiempo, no existíamos, no estábamos en ningún plan", ha lamentado. Según ha explicado, otros pasajeros del Alvia también emprendieron posteriormente el trayecto a pie para alertar del accidente, tras comprobar que la ayuda no llegaba.