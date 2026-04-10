Rodolfo Sancho: "La serie es muy de seres humanos, y hay que gente que se puede sentir identificada con la situación"

Nos situamos en 1995, diecisiete años después del final de la icónica serie “Curro Jiménez”... Antena 3 decide entonces revivir las aventuras del famoso bandolero andaluz con “Curro Jiménez: El regreso de una leyenda”. Una producción que no solo trajo de vuelta a Sancho Gracia como protagonista, sino que incorporó al elenco a su hijo, Rodolfo Sancho.

Rodolfo daba vida a Juanillo, un joven que se unía a la banda de Curro Jiménez. Una actuación que le permitió compartir escenas con su padre, pero también demostrar su talento como actor.

Después llegaron grandes papeles en producciones como “Al salir de clase”, donde interpretó a Nico, que le consolidó como uno de los actores más prometedores de su generación. Y con el paso del tiempo ha demostrado su versatilidad en una variedad de géneros y formatos, en películas y en series como “Isabel” y “El Ministerio del Tiempo”, con las que se ha posicionado como una figura respetada en la industria audiovisual.

Dos años después de un parón profesional por motivos personales, Rodolfo Sancho ha vuelto a la primera línea de las series de ficción: está a punto de terminar el rodaje de “Trazos ocultos” en Tenerife y ya estamos disfrutando, en Antena 3, de su trabajo en “Entre tierras”: "He vuelto con muchas ganas, con ganas de hacer las cosas bien, de retomar mi profesión que tanto quiero. Y la verdad es que muy muy contento en ese sentido es como ha sido, como volver a casa. Estar en un set de rodaje es como volver a casa para mí."

Sobre su personaje, Rodolfo nos cuenta que ha sido lo más complejo a la hora de equilibrar esa nobleza del personaje con la culpa y la tensión emocional que arrastra durante la serie a lo largo de la historia: "Lo más complejo era el sentimiento de culpa en Juan Toscano. Su mujer está enferma y bueno, pues se le cruza en el camino el personaje que interpreta fantásticamente Megan Montaner, María. Y bueno, obviamente en el, dentro de que él es un hombre muy familiar y ama a su esposa, pues obviamente vive en cierta carencia emocional. Y creo que eso detona, pues lo que empieza a ocurrir con el personaje de María. Y lo más duro es eso. Lo más duro en ese sentido es el sentimiento de culpa que siente el personaje. Porque además no es que tenga sentimiento de culpa un par de capítulos, es que son diez capítulos con sentimiento de culpa. Entonces bueno, esa dicotomía en la que vive, pues es muy dura, la verdad"

Sobre su carrera, Rodolfo valora cada paso que ha dado, que le ha llevado a estar donde está: "Obviamente con otras edades pues vas teniendo la posibilidad de interpretar personajes que al final tienen un trasfondo más interesante, como es lógico. Creo que todos podemos coincidir en que no es lo mismo tener 40 años que 20. Cuando se tienen 40 años ya tienes una vida detrás y los personajes pues posiblemente hagan cosas más interesantes."