Programa especial de Por fin desde Alcázar de San Juan por la VIII Fiesta de la Vendimia

Desde la sede de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Jaime Cantizano ha tenido la oportunidad de charlar con Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, y Ángel Villafranca Lara, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y España. Ambos han destacado el adelanto de la vendimia este año, como viene siendo habitual, atribuyendo su causa al cambio climático.

El primer entrevistado, Martínez Lizán, ha puesto en valor el peso que tiene el sector vitivinícola en la región, con datos como los 80.000 viticultores y unas 437.000 hectáreas de viñedo, concentrando el 16% del vino de toda Europa y el 9% del vino mundial. Además, el sector del vino representa alrededor del 5% del PIB agroalimentario de la región y genera más de 2.000 millones de euros a través de las aproximadamente 500 bodegas existentes en Castilla-La Mancha.

También ha mostrado su preocupación por el precio del combustible agrario y de los fertilizantes, asegurando que "la solución no está en poner esas ayudas, sino en que los precios realmente estén donde tienen que estar".

En el caso de Villafranca Lara, ha reflexionado respecto a las decisiones que se han tomado desde las instituciones europeas, cuestionando que estén suficientemente conectadas con la realidad de agricultores y ganaderos. También mantiene que "no estamos en contra de ningún acuerdo de libre comercio porque nosotros vendemos productos en los mercados internacionales", aunque ha pedido que también se apoye al campo español.

Por otro lado, ha destacado el papel de las cooperativas que, tal y como ha explicado, contribuyen a mantener el dinamismo de los pueblos y, en muchos casos, dan parte de los servicios que necesitan estas localidades. Su particularidad, ha agregado, es que los propietarios de la cooperativa son a la vez sus proveedores y dependen de su actividad para sostener el futuro de sus familias y de sus municipios.