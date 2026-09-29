Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, sobre el adelanto de la vendimia: "Se evidencia el cambio climático"

Con motivo de la celebración de la VIII Fiesta de la Vendimia, este martes Jaime Cantizano y todo el equipo de Por fin se han desplazado a la sede de Cooperativas Agroalimentarias en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Desde este lugar privilegiado han conversado con Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha.

Jaime Cantizano le ha preguntado por el estado actual del campo y del sector vitivinícola de la provincia, una de las más fructíferas de todo el mundo, así como por la situación que atraviesa y vive en la actualidad el cooperativismo español.

Adelanto de la vendimia

La vendimia de 2026 ha comenzado antes de lo habitual en Castilla-La Mancha. Algunas explotaciones iniciaron la recogida de la uva a finales de julio y, según ha explicado el consejero, el adelanto de las fechas pone de manifiesto uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente el campo: el cambio climático.

Martínez Lizán ha explicado que "se evidencia el cambio climático" y ha advertido de las consecuencias que puede tener este adelanto de las cosechas, destacando que la vendimia ha comenzado este año en algunos puntos incluso el 23 de julio. Una circunstancia que, además del componente agronómico, tiene también consecuencias administrativas, ya que el año vitícola comienza oficialmente el 1 de agosto.

"Vendimiar el 23 de julio supone que es cosecha y vino de la campaña anterior y hay que hacer gestión administrativa", ha explicado Martínez Lizán. Según el consejero, esta situación podría llegar incluso a plantear en el futuro un cambio en la fecha de inicio del año vitícola.

Según mantiene, este cambio no afecta únicamente a las fechas de recogida de la uva, sino también a diferentes aspectos relacionados con la producción y la elaboración del vino. "Hay unos cambios tremendos en todo sentido agronómico, también de elaboración de producciones y elaboraciones, pero también de consumos", ha apuntado.

El consejero considera que el sector tendrá que analizar cómo adaptarse a estas transformaciones para poder responder a la demanda futura "sin perder la capacidad productiva que tenemos en este momento".

Castilla-La Mancha, una potencia mundial del vino

Durante la entrevista, Martínez Lizán también ha repasado el peso que tiene el sector vitivinícola en Castilla-La Mancha. Ha prestado especial atención a que la región cuenta con cerca de 80.000 viticultores y unas 437.000 hectáreas de viñedo, concentrando el 16% del vino de toda Europa y el 9% del vino mundial. Además, el sector del vino representa alrededor del 5% del PIB agroalimentario de la región y genera más de 2.000 millones de euros a través de las aproximadamente 500 bodegas existentes en Castilla-La Mancha.

Los vinos de la región, ha explicado, llegan actualmente a más de 150 países. Sin embargo, ha destacado que el sector tiene un reto por delante para seguir siendo una de las regiones más importantes en cuanto a producción de este manjar, el vino. Recalca que cada vez existe una mayor demanda de vinos blancos, ligeros, frescos, espumosos y con menor graduación.

Ha destacado especialmente el peso de la variedad Airén, una de las principales variedades tradicionales de la región, y ha explicado que una parte importante de las hectáreas reestructuradas en los últimos años se ha orientado hacia variedades blancas para así satisfacer esa demanda.

Preocupación por el precio de los carburantes y fertilizantes

Durante la entrevista, Martínez Lizán también ha valorado el nuevo paquete de ayudas para los carburantes aprobado por el Consejo de Ministros y las reclamaciones de las organizaciones agrarias ante el incremento de los costes. Aunque lo ha considerado como una "buena noticia", ha reclamado que el objetivo principal sea conseguir que bajen los precios de los carburantes y de los fertilizantes.

"No es de recibo que un agricultor esté pagando a 1,68 euros el precio del gasóleo agrícola", ha señalado, añadiendo que el fuerte incremento del precio de los fertilizantes supone también un importante esfuerzo económico para los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

"La solución no está en poner esas ayudas, sino en que los precios realmente estén donde tienen que estar", ha afirmado. El consejero ha añadido que el Gobierno regional trabaja también en medidas de apoyo a la compra de combustibles y fertilizantes para jóvenes agricultores de Castilla-La Mancha que no han podido acceder a las ayudas del Ministerio.

"Si hablamos bien de la mula, seguro que la vamos a vende"

Pese a los retos que afronta el sector, el consejero se ha mostrado optimista durante la conversación con Cantizano. Para explicar su visión, ha recurrido a una frase que, según ha contado, escuchaba de su padre y de su abuelo: "Cuando uno tiene una mula que la quiere vender se habla mal de la mula, no la vende. Si hablamos bien de la mula, seguro que la vamos a vender".

"Eso es lo que tenemos que hacer, hablar bien del sector que representamos", ha concluido Martínez Lizán, defendiendo la importancia de poner en valor el vino y la agricultura de Castilla-La Mancha.

Con la colaboración de Cooperativas Agroalimentarias en Alcázar de San Juan y la Fiesta de la Vendimia de la Denominación de Origen La Mancha.