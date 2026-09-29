Las Cooperativas Agroalimentarias advierten: "Si no hay alimentos en el campo, no hay alimentos en los supermercados"

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y España, Ángel Villafranca Lara, ha reivindicado el papel del sector agrícola y ganadero como pieza fundamental para garantizar el abastecimiento alimentario. En su entrevista con Jaime Cantizano, Villafranca ha defendido que las decisiones políticas y económicas deben tener en cuenta la realidad del mundo rural.

Villafranca reclama a Europa que no pierda de vista al campo

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias ha cuestionado, durante el programa especial de Por fin en la VIII Fiesta de la Vendimia, que las decisiones que se toman desde las instituciones europeas estén suficientemente conectadas con la realidad de agricultores y ganaderos. Ha explicado que, después de participar en reuniones en Bruselas, tiene la sensación de que "los despachos están muy lejos de la realidad del mundo rural".

"Tenemos que pisar la tierra", ha defendido. Villafranca considera que Europa puede alcanzar acuerdos comerciales que sean positivos para el conjunto de la economía, pero ha reclamado que estos no perjudiquen al sector agrícola. "No estamos en contra de ningún acuerdo de libre comercio porque nosotros vendemos productos en los mercados internacionales", en referencia a Mercosur, aunque ha pedido que también se apoye al campo español.

En este sentido, ha recordado que la Política Agraria Comunitaria nació con el objetivo de garantizar la alimentación de los ciudadanos europeos. Para Villafranca, esa función debe seguir siendo una prioridad, especialmente ante posibles situaciones de crisis que puedan dificultar el suministro de productos procedentes de otros países.

Las cooperativas, clave para mantener vivo el mundo rural

Villafranca también ha defendido el papel que desempeñan las cooperativas en los pequeños municipios de Castilla-La Mancha. "Si no existieran, habría que inventarlas", ha afirmado durante la entrevista, destacando que estas empresas están formadas por familias y permanecen vinculadas al territorio.

Las cooperativas, tal y como ha explicado, contribuyen a mantener el dinamismo de los pueblos y en muchos casos, dan parte de los servicios que necesitan estas localidades. Su particularidad, ha agregado, es que los propietarios de la cooperativa son a la vez sus proveedores y dependen de su actividad para sostener el futuro de sus familias y de sus municipios.

La entrevista también ha abordado, como es obvio, el adelanto de la vendimia de este año, que comenzó prácticamente a finales de julio y principios de agosto. Villafranca, como ya había hecho Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha apenas unas horas antes, ha señalado al cambio climático y sus consecuencias.

Villafranca también ha puesto el foco en la región y su producto, recalcando que Castilla-La Mancha cuenta con unos 80.000 viticultores y ha considerado que el adelanto de las últimas campañas obliga al sector a adaptarse. A pesar de ello, se ha mostrado optimista con la calidad del vino de este año: preguntado por Cantizano sobre cómo será, ha respondido tajantemente: "Muy bueno".