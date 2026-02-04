Nos acercamos a Grazalema para hablar con sus vecinos sobre la situación actual

Hay que recordar que en Grazalema han superado ya los 300 litros de precipitaciones acumuladas.

El suelo, el espacio, ya no soporta más agua, más lluvia, que se filtra en las viviendas por el suelo, las baldosas, los enchufes, los cuadros eléctricos. Ante esta situación y lo que puede ocurrir en las próximas horas, la Unidad Militar de emergencia se está desplazando para ayudar a los vecinos.

Uno de ellos es Pepe Hidalgo, vecino de Grazalema, que se encuentra en la plaza del pueblo, y nos cuenta la situación actual: "Pues la verdad que una situación complicada. Estoy en la plaza del pueblo, lo que es la Plaza de España de Grazalema y está complicado, muchísima agua, vecinos evacuando casas inundadas... Esto no es normal, eso ya se está yendo de las manos"

Una localidad acostumbrada al agua, pero no tanto como en las últimas horas: "Yo tengo 52 años. Había escuchado de mis padres anteriormente en el 63 que hubo una inundación. Fue muchísima lluvia la que cayó, pero esto está horroroso ahora mismo la verdad, y no para de llover, es que no para de llover."

Pepe no ha podido continuar su trabajo con el taxi, ya que la situación es complicada para utilizar vehículos: "No, la verdad es que no es posible moverse con el coche, porque me han llamado clientes que querían salir. He estado hablando con la Guardia Civil y me han dicho que por precaución es lo mejor."

Una situación que preocupa especialmente de noche: "La noche lo va a ser más complicado. Porque cuando tú estás de día ves las vallas, pero de noche, si no hay luz, sería un problema. La verdad sería muy angustioso."