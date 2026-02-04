Hablamos con el presidente de la Diputación de Granada para conocer la situación en la zona

No nos podemos olvidar de otras provincias andaluzas porque la borrasca Leonardo está provocando muchas incidencias en la provincia de Granada.

Hay decenas de personas aisladas, desalojos y carreteras afectadas.

La situación más crítica se está produciendo en el norte de la provincia y en huertos donde se ha desplegado la UME para tratar de ayudar y podemos saludar al presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez.

La situación en la zona es más complicada por la cercanía de Sierra Nevada: "Lo que hemos visto ha sido una situación inédita. Hemos estado en otras casas, hemos estado hablando con personas mayores de algunos de más de 80 años que nos dicen que jamás han visto una situación igual en este pueblo, por poner un poco en antecedentes a todos los oyentes, tenemos un problema en Granada que es el del tiempo. Hace cinco seis grados en la estación de esquí de Sierra Nevada y la lluvia, lo que están provocando el deshielo del macizo que tenemos en nuestra provincia."

La UME está sobre el terreno, trabajando sin descanso: "A la UME la hemos visto que estaba en una posición preferente para poder actuar en Huétor. Pero es cierto que ahora mismo lo mejor de todo es que no hay lamentar ninguna pérdida de la vida humana, porque el agua ha ido entrando poco a poco, a otro ritmo del que hemos podido ver en otras situaciones, es decir, que se va inundando por desbordamiento, algo natural que no una crecida puntual, una lluvia localizada, sino es que poco a poco, donde confluyen los ríos, se va a desbordar. Como decía, están trabajando el equipo de emergencia, pero ahora mismo es tontería achicar agua, puesto que igual que sale, entra."