José Mercé: "Tenia una deuda con Manuel Alejandro, y me he quedado 'la mar' de tranquilo"

Era 1971 cuando el maestro Manuel Alejandro compuso una canción para Jeanette. La cantante alcanzó con ella el número uno en las listas de ventas españolas y arrasó en medio mundo. Ahora, 55 años después, es él quien la interpreta.

José Mercé -una de las grandes voces del flamenco contemporáneo- rinde homenaje en su último disco “al mejor escribidor del mundo”, Manuel Alejandro. El cantaor jerezano lleva las míticas canciones del compositor al flamenco y a través de sus diferentes palos repasa las melodías que compuso para artistas como Raphael, Julio Iglesias, Luis Miguel, Nino Bravo o Rocío Jurado.

El álbum “José Mercé canta a Manuel Alejandro” une a dos artistas que nacieron en la misma calle de Jerez, aunque la vida los llevó por caminos diferentes. A uno, por la composición y a otro, por el cante flamenco.

Después de más de 50 años de carrera, 19 discos publicados y una medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes (entre otros muchos logros), este amante de la fusión de géneros que ha llevado su duende flamenco a temas de Luis Eduardo Aute, Louis Armstrong o Joan Manuel Serrat, se atreve ahora a interpretar por tango, bulería y seguiriya canciones como “Háblame del mar marinero”, “Se muere por mí la niña” o “En carne viva”.

José habla de esa "deuda" que tenía con Manuel Alejandro: "Tenía una deuda con mi Manuel muy grande, porque realmente bueno, pues me ha visto nacer. Estábamos por allí los niños cantando, bailando, jugando a la pelota y siempre tenía un detalle con nosotros. Le gustaba esa cosa de los gitanos del barrio. Y luego tuve la gran suerte de venirme a Madrid muy jovencito, con 13 años también, y conocerlo aquí en Madrid y vivir con él. Estando con él y hablando, me daba mucho respeto. En aquella época, en los años 80, por ejemplo, te da por por hacer este disco que ha hecho este homenaje que le ha hecho a don Manuel en lo flamenco, pues me hubieran dejado cinco meses o siete meses, imagínate, apartado... Ahora, afortunadamente he podido, lo he hecho y me he quedado la mar de tranquilo."

Un maestro, que fue vecino también: "El nació en el numero 1 y yo en el 16. Él vivía justo enfrente de la iglesia de Santiago. Luego, en el muro que estaba detrás, por donde pasaban los trenes. Bueno, pues ahí había un tabaco que se llamaba El tabaco del pluma, donde todos los gitanos viejos cantaban por soleá, por seguiriya, por bulerías, por fandango. Pero no había guitarra y lo que había era un barril de vino y los nudillos. Y ahí compás. Y eso lo ha 'mamao' Manuel. Y yo creo que su forma de componer, esa sensibilidad que tiene, esa forma de escribir... Yo creo que todo tiene que ver con eso"