Jorge Blass: "Por primera vez vamos a hacer algo que mezcla la magia, con la historia, con la cultura"

Dicen que la magia consiste en hacer posible lo imposible. Y de eso sabe mucho nuestro siguiente invitado…

Porque desde que comenzó siendo apenas un adolescente fascinado por los trucos y el asombro, ha construido una trayectoria extraordinaria. Ha actuado en algunos de los escenarios más prestigiosos, ha conquistado auditorios en Las Vegas, Hollywood, Shanghái o Dubái, ha recibido algunos de los premios más importantes del ilusionismo internacional y ha llevado la magia a una dimensión global con una gran capacidad para emocionar. Lleva más de dos décadas demostrando que los límites existen para ser derribados, es uno de los grandes embajadores españoles de la magia y uno de los mejores ilusionistas del mundo.

No es un mago de película, pero podría serlo: Es Jorge Blass, que sigue dejando a personas de todas las edades con la boca abierta.

Y ahora vuelve con una invitación a cruzar las puertas de uno de los lugares más misteriosos y bellos de nuestro patrimonio.