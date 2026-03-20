Entrevista en Por Fin

¿Imaginas ser fiscal y descubrir que tu tío era un torturador de la dictadura argentina?

Las entrevistas de Jaime Cantizano a actores, cantantes, científicos... Hoy hablamos con Alexandra García, la fiscal española que descubrió que su tío era un torturador argentino en la dictadura, y presenta el libro "Cartas al coronel"

ondacero.es

Madrid |

Durante años Alexandra García Tabernero se ha dedicado a perseguir algunos de los crímenes más graves que pueden cometerse contra las personas. Fiscal especializada en justicia internacional, ha estudiado genocidios, dictaduras y violaciones de derechos humanos en tribunales y universidades.

Pero un día esa historia dejó de ser solo un objeto de estudio. En una conversación familiar descubrió que un pariente suyo había sido coronel del Ejército argentino y subjefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Ese hallazgo abrió una grieta personal y moral que la llevó a viajar a Argentina, recorrer archivos, escuchar a víctimas y reconstruir un pasado incómodo que también formaba parte de su propia genealogía.

De ese viaje nace Carta al coronel, un libro escrito en forma de carta dirigida a ese familiar al que nunca conoció y que murió investigado por crímenes contra la humanidad.

El resultado es un relato humano sobre la memoria, el silencio y el difícil diálogo entre la verdad, la identidad y la justicia.

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