Hablamos con la alcaldesa de Ronda para conocer la última hora del temporal

Nos trasladamos a las zonas con alerta roja, como la provincia de Málaga.

Allí, nos atiende la alcaldesa del municipio malagueño de Ronda, Mari Paz Fernández.

Sobre la situación actual, nos comenta: "Sigue lloviendo, hace bastante viento. Tenemos alerta amarilla también por viento, no solo roja por lluvia. Pero debo decir que no hemos tenido incidencias graves. Las incidencias más importante ha sido el desbordamiento del río. Pero ya ayer, con la labor preventiva que hicimos, desalojamos a las familias donde había más peligro."

Unas familias que ya se encuentran alojadas en hoteles. El resto de la población: Prevenida: "Algunas de ellas están alojadas en hoteles y otras 300 familias están incomunicadas. Pero ya sabíamos que esto se iba a producir, con lo cual los vecinos a los que les transmitimos la idea de la necesidad de no desplazarse ni por supuesto más que por urgencia, pues ha hecho que todas las incidencias que se están produciendo no sean tan graves como en otras ocasiones. Y además ha permitido, pues, que los equipos de emergencia, el puesto de mando que está aquí situado en nuestra ciudad para toda la comarca, no solo para Ronda, pues esté mucho más libre de poder ejecutar acciones necesarias que se vayan produciendo en las incidencias."