Maxi Iglesias: “Este papel me ha hecho recuperar mi yo de niño”

En el Sur del Pacífico, a más de 2.700 kilómetros de la Antártida, se encuentra el Punto Nemo, el lugar del océano más alejado de tierra firme. Hasta allí, hasta este enclave remoto y misterioso son arrastrados por una fuerte tormenta los miembros de una expedición oceanográfica formada por científicos y la Armada Española. Su objetivo es investigar y concienciar al mundo sobre los problemas de los plásticos en los confines del planeta. Sin embargo, descubrirán que la basura no es el mayor de sus problemas. En tierra firme, en una antigua base militar rusa, tendrán que poner a prueba sus habilidades y sus conocimientos. “Punto Nemo es una serie de 6 capítulos que me ha hecho disfrutar un montón, me ha hecho recuperar mi yo de niño”, ha explicado Maxi Iglesias, que interpresa al sargento Jota, un tipo duro, visceral y muy leal a su superior.

Los protagonistas se documentaron, hablaron con personas con puestos similares, pernoctaron en la base militar donde rodaron y llegaron a convivir con personal del ejército. “Tuvimos una preparación con el Ejército de Tierra. Para mí fue oro”, ha indicado Iglesias.

La seria aborda temas muy reales, desde la amistas hasta la libertad pasando por los distintos tipos de amor, pero hay un tema que está desde el principio cómo telón de fondo que es medio amiente y la necesidad de cuidarlo: “Es importantísimo que seamos capaces de transmitir algo muy real en una serie de ficción, abogamos un por dar visibilidad a la problemática real que existe de la isla de plástico”, ha señalado el actor.