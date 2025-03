Elena Burillo, la joven influencer ganadera que apuesta por la vida del campo a sus 25 años

Casi el 70% de los agricultores tiene más de 55 años, solo el 8% tiene menos de 40, según datos del censo agrario del 2020 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre los menores de 40 se encuentra Elena Burillo, una joven de 25 años, hija de padres ganaderos que a su corta edad ha decidido apostar por la vida en el campo y dedicarse a ella.

"Empecé a estudiar lo que pensaba que me gustaba, Policía Nacional, pero veía que mi vida no me iba a gustar si seguía ese camino", explica en 'Por fin'. "Opté por estudiar un grado superior de vitivinicultura y después me metí a la carrera y dije: ahora sí, teniendo más conocimiento, puedo volver a incorporarme en la agricultura y la ganadería".

Sus padres abandonaron el oficio en 2015. Burillo cuenta que por aquel entonces tenían más de 1.500 ovejas, "algo que conlleva muchísimo trabajo". En consecuencia, sus padres "decidieron optar por quitarse la parte de la ganadería y tener un trabajo menos sacrificado".

Lo que no imaginaban sus padres era que su joven hija iba a heredar el oficio y además de eso, acercarlo a las personas más jóvenes a través de las redes sociales, donde ya tiene miles de seguidores. "A mí lo que más me gusta es la ganadería. Mi padre lo sabe, lo ve y no dudó cuando se lo dije", afirma Burillo.