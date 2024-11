Angy Fernández: "Si todos nos miráramos más hacia dentro y fuéramos a terapia, el mundo iría mejor"

Angy Fernández ha escrito 'Un bonito desastre', un relato con la historia de su vida y miedos. "Parece que la gente que salimos en televisión no podemos estar mal y sufrimos todos", ha dicho en 'Por fin', donde ha destacado que la mente "juega muy malas pasadas".

La actriz también cuenta cómo convivió con la ansiedad: "Creo que fue en parte la fama, me vine muy pronto de Mallorca. De repente sales en televisión, la gente te para por la calle, a veces es raro, te sientes observado".

Además, Angy recuerda cuando compartió en sus redes sus problemas con la salud mental. "Mi representante en ese momento me dijo que lo teníamos que haber pensado mejor. Lo subí como quien sube un post de cada día. Yo estaba mejor y quería hacer una reflexión, pero me empezaron a llamar y dije 'qué he hecho'", ha comentado, a lo que ha añadido que solo pretendía contar cómo se sentía.

Así, la actriz quiere "normalizar" algo que pasa a todos los ciudadanos. "Mientras busques ayuda, es lo mejor. No contarlo a todos, sino contárselo a tus seres queridos es la valentía. Yo lo sentí así y con este libro quiero normalizar algo que nos pasa a todos", señala.

En el libro, también quiere pedir perdón a su madre: Mi madre me ha salvado. Le pido perdón porque sin querer se involucran tanto con sus hijos que se dejan a ellas mismas. Mi madre ha dejado su vida, dejó todo por cuidarnos. Fue su decisión, pero eso me hace sentir a mí responsable".

Por último, asegura que el teatro le sigue "fascinando" y pone en valor la terapia: "Si todos nos miráramos más hacia dentro y fuéramos a terapia, el mundo iría mejor".