Bego Antón: "Lo que más me ha sorprendido es descubrir que detrás del mito había mujeres completamente normales"

Mujeres que vuelan de noche. Mujeres que viven "en absoluta libertad y simpleza". Mujeres que seducen, envenenan, destruyen cosechas y se entregan al demonio.

Durante siglos, los hombres escribieron sobre ellas con el lenguaje del miedo. Las acusaron de blasfemas, adúlteras o hechiceras. Las torturaron hasta arrancarles confesiones imposibles y con ellas construyeron una historia que ha llegado hasta nosotros: La de las brujas.

¿Pero nadie vuela sobre una escoba verdad? Nadie convoca tormentas ni prepara pociones, ni invoca al diablo... Así que aquellas persecuciones hablaban de otra cosa: Hablaban de mujeres incómodas. De mujeres libres. De mujeres diferentes.

Más de cuatrocientos años después, la fotógrafa Bego Antón ha regresado a aquellas voces para reconstruir, desde la imagen, un relato contado siempre por sus perseguidores.

Su proyecto fotográfico “Todas ellas brujas”, desarrollado durante más de una década, se adentra en las confesiones arrancadas por la Inquisición a mujeres vascas acusadas de brujería para proponer una relectura poética y crítica de una memoria escrita desde la mirada masculina.