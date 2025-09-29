Dos informes, uno de la Guardia Civil y otro de la Intervención del Estado apuntalan la acusación sobre Begoña Gómez

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
Hoy atamos dos cabos:
- El debate de la inmigración. La filosofía propuesta del PP para la inmigración irregular no difiere mucho de lo que firmó el PSOE con Junts la semana pasada solo para Cataluña.
- Caso Begoña. La intervención del Estado afirma que pudo haber fraude de ley en contratos públicos investigados en el caso Begoña Gómez. Se trata de las adjudicaciones de Red.es a la compañía de Barrabés, empresario para el que la mujer de Sánchez firmó cartas de recomendación.