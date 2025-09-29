atando cabos, el daily de juande colmenero

Dos informes, uno de la Guardia Civil y otro de la Intervención del Estado apuntalan la acusación sobre Begoña Gómez

Juan de Dios Colmenero, jefe de Nacional de Onda Cero, analiza la actualidad del día

ondacero.es

Madrid |

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.

El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.

"Atando Cabos", el daily de Juan de Dios Colmenero.

Hoy atamos dos cabos:

  • El debate de la inmigración. La filosofía propuesta del PP para la inmigración irregular no difiere mucho de lo que firmó el PSOE con Junts la semana pasada solo para Cataluña.
  • Caso Begoña. La intervención del Estado afirma que pudo haber fraude de ley en contratos públicos investigados en el caso Begoña Gómez. Se trata de las adjudicaciones de Red.es a la compañía de Barrabés, empresario para el que la mujer de Sánchez firmó cartas de recomendación.
