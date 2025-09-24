El juez llama a declarar a Begoña Gómez

Todos los días a partir de las 15h en Por Fin Juan de Dios Colmenero analiza los principales titulares de la jornada.
El corresponsal político da las claves de cada día para que los porfineros estén bien informados.
Hoy atamos dos cabos:
- El juez Peinado comunica a Begoña Gómez que la enviará a un juicio con jurado por malversación en la contratación de la asesora de La Moncloa. El juez convoca este sábado a la mujer del presidente para que las acusaciones precisen los términos de su imputación. Cita igualmente a la propia ayudante, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
- La vicepresidenta Montero vuelve a poner la mano en el fuego. Vuelve a decirlo “por supuesto” para defender a su jefe de gabinete. Se lo han preguntado hoy en la sesión de control por la información que publica El Confidencial: el juez desvela que Hacienda aplazó a Aldama su deuda tras ver a su jefe de gabinete .