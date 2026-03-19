Ana Torroja: "Cuando llegan las dudas existenciales te das cuenta que le pasa a más gente, y puedes convertirlo en una canción"

¿Quién le iba a decir a aquella niña que escuchaba Bohemian Rhapsody en el equipo de música que había construido su propio padre que acabaría siendo cantante?

Ella fantaseaba con ser actriz o decoradora y aunque le gustaba la música, no la veía como salida laboral sino como un pasatiempo. Pero el destino tenía preparado otros planes para ella. Durante 11 años formó parte de Mecano, un fenómeno musical sin precedentes. Llenaron estadios, vendieron más de 25 millones de discos en todo el mundo y convirtieron sus canciones en himnos que pasaron de generación en generación.

Ahora, después de 40 años de trayectoria -30 de ellos como solista- Ana Torroja regresa. Y lo hace después de haber estado a punto de retirarse… cuando creía que ya no había motivación para seguir adelante…

Así, sin pretensiones ni expectativas y sin tener claro qué dirección tomar, Ana Torroja ha cumplido aquel deseo que escribió en un papel allá por los años 80: “hacer un disco compuesto enteramente” por ella.

Lo que en un principio iban a ser solo dos o tres canciones, se ha convertido en un álbum con diez historias de vida.

Un trabajo que verá la luz el 20 de marzo, y que -aunque lleva por título “Se ha acabado el show”- demuestra justamente lo contrario: que a Ana Torroja todavía le quedan muchas historias que contar.