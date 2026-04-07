Alejandro Sierra: "Los archivos están repletos de documentación histórica y en muchos de ellos no se sabe lo que hay"

El Museo del Prado alberga una de las obras más emblemáticas y estudiadas de la historia. Reclamo de visitantes y entendidos del arte, se necesitan horas de análisis y observación para captar cada detalle. Se presentó en el año 1656 y refleja, a primera vista, cómo era la vida en la corte en esa época, aunque esconde mucho más.

Diego Velázquez, pintor de cámara del rey Felipe IV, fue el encargado de inmortalizar en un lienzo de más de tres metros de alto lo que presenció dentro del Cuarto del Príncipe del Alcázar de Madrid. Ese fue el escenario elegido para captar la imagen de la infanta doña Margarita de Austria acompañada, entre otros, por sus damas. Y sí, nos estamos refiriendo a Las Meninas, esas jóvenes de familias nobles que estaban al servicio de la infanta o de la reina. Cada una de las figuras representadas ha sido estudiada, analizada… Desde los reyes hasta el propio Velázquez y su autorretrato.

Ahora, cuatro siglos después seguimos tratando de entender quiénes eran esas personas para acercarnos aún más al universo que el pintor quiso plasmar.

Un documento conservado en el Archivo Histórico de la Nobleza abre una nueva vía para saber quién era Isabel de Velasco, la menina situada a la derecha de la infanta. En él, aparecen sus últimas voluntades, una memoria previa al testamento que nos permite conocer cómo era la mentalidad de la época y la personalidad de una de las mujeres que forma parte de la historia del arte.

Hoy está con nosotros Alejandro Sierra, jefe de difusión del Archivo histórico de la Nobleza, que nos cuenta por qué estos descubrimientos ocurren de vez en cuando: "Habitualmente los archivos están llenos de documentación histórica y en muchos de ellos pues no se sabe exactamente qué es lo que hay. Estamos llevando a cabo un proceso de identificación de muchos de los documentos que ingresan en el Archivo Histórico de la Nobleza. Y bueno, fruto de nuestra labor cotidiana, pues van surgiendo nuevos documentos, como ha sido en esta ocasión en la que ha aparecido esta memoria para realizar un testamento que era un documento que bueno, no sabemos si era conocido o no, pero desde luego viene a aportar pues nueva información a la figura de de de esta menina Isabel de Velasco."

Una tarea, la de bucear en el pasado, que se parece a observar un naufragio: "Nosotros conservamos algunos que otros restos y trazar lo que ha sido una vida humana a través de unos pocos documentos que se generaron es muy difícil. Pero al final el testamento en general pues siempre ocupa un papel muy importante porque en él se reflejan las voluntades últimas y también la mentalidad."