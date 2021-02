El San Valentín de Sara Escudero con 18 años

Sara Escudero dice que se pasa el día haciendo el tonto, pero que las bromas preparadas se le dan bastante mal. "Es un arte y no he dado ese paso", asegura.

El humor le ha acompañado a lo largo de su vida, pero, ¿qué le ha ocurrido en el amor?

La colaboradora nos cuenta cómo fue su San Valentín: "Era 14 de febrero, tenía 18 años y un novio le pidió el coche a su hermana para salir los dos juntos a cenar. El chico la verdad es que parecía un señor. Se bajó del coche y me abrió la puerta. Yo pensaba que era un romántico, pero realmente me la abrió para que no le diese un golpe a la puerta".

Además, Escudero dice que "se nota cuando hay códigos internos en una pareja que solo entienden ellos". Dice que hay que compartir un pijama de franela con tu pareja.