Aielo de Malferit, el pueblo español que reivindica la creación de la Coca Cola

En Por fin no es lunes cogemos nuestra Carretera Secundaria para viajar a Aielo de Malferit, una pequeña localidad valenciana de poco más de 4.500 habitantes que esconde una historia muy refrescante. Cuenta la tradición oral que la Coca Cola, el refresco más famoso del mundo, se inventó aquí, en Aielo de Malferit. Fue en 1880. Cuando un grupo de amigos, formado por Enrique Ortiz, Ricardo Sanz y Bautista Aparici, decidió montar una destilería. Fabricaron todo tipo de brebajes, jarabes, caldos y elixires. Y en apenas una década, en 1892, se convirtieron en proveedores de la Casa Real Española.

Este grupo de amigos participó en multitud de certámenes. Acumularon infinidad de títulos y distinciones. Recorrieron el mundo para abrir nuevos mercados. Bautista Aparici, el comercial de la destilería, viajó a Turín, Roma, Burdeos, Bruselas, Chicago, París... Siempre acompañado de su maletín, cargado de cientos de pócimas y muestras de licores. Entre ellos, su producto estrella, la Kola Coca.

El gran momento llegó en 1885 cuando Aparici presentó la Kola Coca en Filadelfia. Fue un gran éxito, ya que aquel refresco de Cola gustó a todo el mundo. Entusiasmado, Aparici dejó muestras en EEUU. Lo que él no pudo imaginar es que en 1886, un farmacéutico llamado John Stith Pemberton crearía su vino de coca, al que más tarde llamaría Coca Cola.

El éxito de aquel nuevo refresco fue sorprendente. Comenzó a extenderse por todo el mundo, menos en un país, España donde existía una bebida con un nombre y unos ingredientes similares. En 1953 representantes de la compañía Coca Cola compraron la patente. Pagaron 30.000 de las antiguas pesetas por los derechos de la marca.

La Malferida, la heredera de la Kola Coca

Aielo dejó de producir su famoso jarabe pero la historia siguió trasmitiéndose de padres a hijos. Y ha sido precisamente una joven, con raíces en Aielo, llamada Lucía Mompó, quien ha creado un refresco en homenaje a esta historia. Se llama la Malferida y es un refresco de cola saludable, con ingredientes naturales y sin azúcar.

Entre sus ingredientes, hay uno que se conserva de la receta original, es la nuez de cola, que contiene cafeína de forma natural como la que tiene el café, el té o el chocolate. La nuez de cola es el fruto de una especie de árbol que pertenece a la familia de las malváceas. Éste es el ingrediente que utilizan en la Malferida para que libere cafeína de forma natural. Nada de aditivo químico. Vieron que lo utilizaron antiguamente y lo han recuperado. También utilizan la stevia, un edulcorante de origen natural, que no tiene calorías. Como ves, su fórmula no es secreta. ¿Quieres conocer más detalles de la Malferida? En Por fin no es lunes hemos hablado con su creadora, Lucía Mompó.