Entre el 10 y el 15% de la población en el mundo es zurda. ¿Cómo viven en un mundo de diestros? En Por fin no es lunes Isabel Lobo nos acerca a los objetos para diestros en su Objetología. Enfrentarse a la vida de los diestros no es fácil. "Tenéis muchas cosas que utilizáis que a mi no es que me compliquen la vida, me la hacen más original", dice Isabel.

"¿Alguien puede explicarme por qué nunca soy capaz de abrir con el abrelatas?" Las armas blancas, los zurdos las convierten en armas inofensivas. Las tijeras tampoco cortan y los peladores de patatas y zanahorias tres cuartas de lo mismo. En utensilios de cocina suele pasar. Tan solo el descorazonador es de lo más neutral y ni eso porque a veces según la fuerza que ejerces pues no se comporta igual. En el teclado del ordenador, más de lo mismo. Los números están a la derecha. Así que no es de extrañar que un zurdo anote fechas y teléfonos un poco alterados.

Hablemos de ergonomía. El material escolar: los bolígrafos, el sacapuntas, las espirales de los cuadernos... Y la última que "nos ha jugado la historia es la del pulgar". ¿Con qué pulgar estamos prácticamente obligados a gestionar nuestros objetos tecnológicos? Si la secuencia visual siempre es hacia la derecha el pulgar inducido es el… DERECHO… y en el metro? El derecho… Para esto hay una nota importante que ya existen los modo zurdo en los teléfonos. Pero como están hechos por diestros. ¿Han pensado alguna vez qué pasa cuando un diestro abre una puerta o un portón? Mete la llave con su manita derecha en la cerradura bien pegada al marco de la puerta, gira la llave a la derecha y empuja y abre como cosa de magia. Si es zurdo ya se habrá quedado manco en una de esas.

Existen los caparazones inversos y los caracoles zurdos

¿Has escuchado la historia de Jeremy, el raro caracol zurdo que engendraba crías diestras? Pues presta atención. Hace seis años, tras descubrir que la espiral de la concha del molusco giraba excepcionalmente a la izquierda, un investigador le buscó una pareja igual para estudiar el caso. En octubre de 2016, el genetista evolutivo Angus Davison, de la Universidad de Nottingham, en Reino Unido, hizo un llamamiento tan inusual como la concha de un caracol zurdo que le habían traído al centro de investigación y al que llamó Jeremy, en honor al político laborista, Jeremy Corbyn, un amante también de la jardinería.

La misión era buscar pareja a este raro molusco, pero, aunque los caracoles son hermafroditas, su cita debía de tener una concha igual, con espiral hacia la izquierda, porque Jeremy también tenía genitales en el lado opuesto. Se hizo una gran búsqueda y se consiguieron 45 caracoles de concha levógira, procedentes de la naturaleza y de granjas de caracoles. En España se encontró uno en Mallorca en una granja en 2016 y otra aportó cuatro entre 2017 y 2019. Estos hallazgos permitieron hacer una estimación sobre la rareza de estas conchas: uno de cada 40.000 caracoles es zurdo.