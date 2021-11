La cachava, un objeto milenario

LEER MÁS La taza, esa gran desconocida

El cayado o cachava es un bastón hecho de madera, con el mango curvo, altura proporcional al usuario y grosor y peso variables. Es un objeto asociado a la iconografía del pastor, el pastoreo y a los pueblos nómadas para conducir su ganado. Es el artilugio favorito de Eloy, el sobrino de Isabel Lobo. Pero ¿se escribe con B o con V? Depende de lo que quieras hacer cuando lo conjugues, si apoyarte o cachear a alguien. El de apoyarse, nuestra cachava es con V.

El origen de la cachava

¿Quién sería el primer ser humano buscó un punto de apoyo?

Se ha propuesto que en algunas culturas del Próximo Oriente Antiguo, el cayado de pastor evolucionó hasta convertirse en cetro o bastón de dignidad para sus reyes. Tal parece ser el caso de la civilización egipcia, en que el cayado heka, símbolo del dios Andyeti fue emblema de poder desde las primeras dinastías. Los faraones lo llevaron como insignia real junto con el flagelo nejej. De hecho, Tutankamón tuvo la mayor colección de bastones por su malformación en el pie. En 1922, el británico Howard Carter descubrió en el valle de los reyes, cerca de Luxor, la tumba del famoso faraón. Encontraron hasta ciento treinta bastones, una gran "farmacopea" (medicinas, bayas, frutos y semillas), ofrendas funerarias y otros tesoros.

En la mitología grecorromana, Pan / Fauno portan un cayado, lo mismo que Apolo, cuando cuidaba de su rebaño y en su papel de dios protector de los mismos. También puede identificar a seguidores dionisíacos / báquicos en los cortejos respectivos. El cayado también funcionó como amuleto y así fue encontrado en numerosos enterramientos.

El bastón de las plagas… En el origen del Cristianismo, la función simbólica del cayado aparece ya en el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, utilizado por Moisés y Aarón.

Los distintos tipos de bastón

El bastón del peregrino, junto con la venera y la calabacilla es un objeto representativo de la iconografía del peregrino en general y de la estética jacobea en particular. También se le conoce como tirso; en la mitología del mundo griego el tirso bastón forrada de vid o hiedra y rematada por una piña de pino. En las fiestecitas del Dios Baco.

El báculo: el pastoral viene usándose como distintivo del oficio de los obispos desde el siglo VII, por lo menos, en España, como consta por testimonios de San Isidoro de Sevilla. Que además acababa en una voluta de serpiente enrollada.

La 'cachaba', o bastón gitano, "es un símbolo muy especial" de la cultura gitana, cuya existencia data de 1471 y lleva años representando su el orgullo.

El bastón de baile o bastón flamenco es muy utilizado por los profesores y profesionales de la Danza, clásica y flamenca para ir marcando los tiempo y ritmos en las clases. Y es que el baile de los bastones (en valenciano ball de bastones) es una danza popular muy extendida por Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde son conocidas como “danzas de paloteo”. Se puede encontrar bajo este nombre, un conjunto de bailes que utilizan, como elemento principal, uno o dos bastones que se golpean entre sí.

Meterse en camisa de once varas

Una vara... Y de Vara… Dar la vara… Repetir una cosa hasta la saciedad. Incordiar, insistir en algo.

Las camisas ya saben: Once varas… Expresiones que indican la poca conveniencia de complicarse la vida innecesariamente. Es una -si no la única- de las pocas frases hechas que no me remueven. Su origen se sitúa en la Edad Media, en la ceremonia de adopción de un niño, tomando los problemas que ésta conlleva por decisión propia. El padre debía meter al niño por la manga de una camisa grande hecha para la ocasión. Luego lo sacaba por la cabeza o el cuello de la prenda y el padre le daba un fuerte beso en la frente como prueba de la aceptación de la paternidad. En algunas regiones de Europa la ceremonia continúa vigente pero con la madre, con objeto de simular el parto.

El dicho, además, refleja una exageración matemática en las dimensiones de la camisa: no podía medir once varas, ya que una vara son 84 centímetros; así, la camisa mediría 9,24 metros. Más allá de esta interpretación, en la época medieval, la camisa era la parte exterior de una muralla entre dos torres. Con lo cual una camisa de once varas es una muralla entre dos torres de 10 metros de altura, por lo que puede ser una interpretación más adecuada. Actualmente el significado es "Meterse una persona en asuntos o problemas que no conoce, que no le competen o que no reportan ningún beneficio".

El tío de la vara existe y además tiene récord

Dalmacio Fernández entra en el libro de los Récords con sus 1.872 bastones labrados a mano por él mismo, una cifra que ahora certifica el Récord Guinness para premiar una afición a la que ha dedicado los últimos quince años.

No obstante, Dalmacio no conforme, volvió a batir el Record Guinness, en esta ocasión en la categoría de la cachaba más grande del mundo con un ejemplar de más de 6 metros. Además de por estos logros, la colección destaca por estar elaboradas con raíces y ramas de formas muy peculiares, algo que hace que sea única.

Dice que hacerlas tiene su ciencia y si algo requiere este oficio es de constancia y mucha paciencia, porque primero hay que seleccionar la rama adecuada y después esperar para cortarla en el momento perfecto que, según Dalmacio, es cuando la luna está en cuarto menguante. «Y si es en enero mucho mejor, porque se doman mejor y no les entra la carcoma, ni se abren, ni se tuercen», asegura.

Entonces, ¿seguís sin saber qué es un boquiche humerfluo curvilíneo?