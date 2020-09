José Luis Llorente: "Se podría haber determinado el riesgo real de contagio que corre un niño en el colegio"

Tras semanas de incertidumbre y elaboración de protocolos, la vuelta al cole ha llegado, y con ella los primeros cierres de centros educativos por casos positivos de coronavirus. Los padres se debaten entre llevar a sus hijos a las aulas o dejarlos en casa y se preguntan qué pasará si sus hijos deben guardar cuarentena mientras ellos acuden a trabajar.

A este respecto, José Luis Llorente comenta en Por fin no es lunes que los padres no deberían "meterse en asuntos donde no les llaman" por no conocen la realidad. Por eso, asegura que, desde el punto de vista educativo, que la ley obligue a los padres a llevar a sus hijos al colegio "es lo mejor".

"Los niños necesitan contacto", insiste, y opina que "no es sustituible una educación presencial por una educación en casa".

En cuanto al riesgo real de contagio que puede haber en las escuelas, José Luis Llorente reconoce que habría que evaluarlo y lamenta que quienes están al mando no lo hayan hecho "como no se hacen tantas cosas en este país". "Como esto no se ha hecho, cunde la incertidumbre en un momento en el que la información fluye de forma constante", añade.

Por último, concluye diciendo que "alguien lo debería explicar".