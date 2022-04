¿Se puede practicar el nudismo en cualquier playa de España?

El Ayuntamiento de Cádiz ha modificado una Ordenanza Municipal de 2009, que no permitía el nudismo en las playas urbanas de la ciudad, estableciendo que “todas las playas del término municipal son susceptibles de ser frecuentadas por cualquier persona que desee hacer uso de las mismas, sin que prevalezca como criterio excluyente ninguna consideración respecto a la indumentaria”. Pero esto no es nada nuevo, es decir, que antes de la norma de 2009, cualquiera podía tomar el sol sin ropa en las playas de la Caleta, la Victoria o Cortadura. Porque así lo permitía y permite la ley a nivel nacional. Pero ¿desde cuándo es así? Andrés Moraleda hace un repaso a la historia reciente del nudismo en España en la Cápsula del Tiempo de Por fin no es lunes.

Y es que la historia del naturismo en España empieza a principios del siglo XX, cuando el movimiento llegó a nuestro país vinculado a corrientes anarquistas. Pero, evidentemente, tras la Guerra Civil y la llegada de la dictadura, lo del nudismo como que no estaba bien visto. Pero Franco murió, y llegó la democracia y la Constitución del 78, aunque todavía tuvieron que pasar unos años para que el nudismo dejara de estar perseguido por la ley, como nos cuenta Ismael Rodrigo, presidente de la Federación Española de Naturismo.

En los años 80, todavía estaba vigente el delito de escándalo público en el Código Penal español. Un delito que se aplicaba en determinadas situaciones aunque el nudismo cada vez estaba más permitido por las autoridades. Pero hubo un caso muy sonado que fue el que elevó el tema del nudismo en las playas españolas al debate público. Fue en el verano de 1983, en la playa de Baroña, en Galicia. Allí la detención de 14 bañistas nudistas por escándalo público y un enfrentamiento con algunos vecinos exaltados desató un movimiento naturista llamado 'Tetiñas Free', que reivindicó el nudismo tras los incidentes del verano del 83.

Desde 1989 el nudismo está permitido en España

En 1989, el Congreso de los Diputados eliminó el delito de escándalo público casi con unanimidad (solo se abstuvieron Alianza Popular, el Partido Demócrata Popular y el Partido Liberal). Desde entonces se permite el nudismo en todas las playas españolas, pero ¿por qué se dan situaciones como la que vivía Cádiz hasta ahora?

Como bien nos recuerda Ismael Rodrigo, algunos ayuntamientos, como el de Cádiz en 2009, realizaron ordenanzas municipales que contradicen la ley a nivel nacional y a pesar de que tanto el Tribunal Europeo y el Defensor del Pueblo han insistido en varias ocasiones que el nudismo es legal en España y que solo se puede regular a través de ley orgánica.