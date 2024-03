Jaime Cantizano: "Empezamos un mes de marzo que se presenta especialmente cálido"

El primer fin de semana de un mes de marzo que se presenta especialmente cálido, según todas las previsiones, aunque de momento no se perciba, ni lo parezca, pero va a ser un mes de marzo de calor. El paso de un frente atlántico de norte a sur va a dejar cielos nubosos y cubiertos y lluvias en gran parte de la península. Serán más abundantes en el extremo norte peninsular donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional con granizo.

Estamos hablando especialmente de Galicia, Asturias y Pirineos. Predominio de cielos poco nubosos en Canarias, además de viento fuerte con rachas muy fuertes. Repasamos las temperaturas de varios puntos de España a esta hora de la mañana.

Y como no, prestamos atención al 'Festoral' de Por fin no es lunes: La Fiesta de la Magdalena en Castellón de la Plana, la Romería Virgen de Oreto y Zuqueca en Ciudad Real, las Fallas de Benicarló, en Calahorra están con sus Fiestas de Invierno y en Arzúa (Galicia), la Fiesta del Queso. Tal día como hoy, pero de 1944, un decreto del Gobierno franquista aprobaba la creación del Documento Nacional de Identidad, y no se lo va a creer, pero por favor, no mire su teléfono inteligente porque hoy en el Día Internacional Sin Móvil.