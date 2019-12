Wyoming: "Sigo haciendo lo mismo que hacia con 20 años y me va bien"

ENTREVISTA EN POR FIN NO ES LUNES

"Estoy entrando en una edad que estoy más cerca de mi abuelo que de mis hijos", nos cuenta Wyoming entre risas.

Confiesa que ha evolucionado pero que en lo esencial no ha cambiado nada. "Lo que si han cambiado han sido mis ingresos y eso me lo reprocha la gente", la gente le dice "que fácil es ser progre con dinero". En realidad, el presentador piensa que "si fuera facha me iría mejor".

"Para mi es muy importante la música" y admite que lo que se llevaría a una isla desierta sería una guitarra sin dudarlo.

Recuerda las palabras de Platero: "Si te metes en un grupo de Rock and Roll tienes la vida resuelta puedes hacer lo que quieras".

Una anécdota que nos cuenta es de cuando se encontraba con su grupo en Holanda. Le preguntaron a un hombre que linea coger para ir a su camping, tras llegar a su destino vieron que se habían dejado la guitarra en el metro.

Resulta que el hombre cogió la guitarra y los buscó y se la devolvió. "Nos quedamos todos atónitos".