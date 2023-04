Teletrabajo, sin horarios y vacaciones ilimitadas: las tres claves de una empresa española para mejorar la productividad de sus empleados

Estamos en pleno debate sobre la semana laboral de cuatro días. Se están haciendo algunos intentos y en España se está hablando de ello, pero ¿se imaginan una empresa en la que no haya horario de entrada ni de salida, donde los trabajadores no tengan que cumplir un horario estricto o donde las vacaciones sean ilimitadas?

Puede parecer ciencia ficción, pero no lo es. Ya hay trabajadores que están disfrutando de estas condiciones. Eso sí, la regla no escrita es que tienen que cumplir una serie de objetivos y no deben excederse porque el sentido común es lo que prima por encima de todo.

Estos trabajadores privilegiados están contratados por una empresa de música de Barcelona: BMAT Music Innovation, que acaba de recibir el Premio Barcelona a la empresa innovadora en organización y usos del tiempo. Su director de Innovación es Gonçal Calvo, que explica en 'Por fin no es lunes' cómo surgió la idea de funcionar así y qué resultados está generando.

¿Qué es lo que permite la flexibilidad horaria?

BMAT es una empresa que nace en 2005 como un spin-off de la Universidad Pompeu Fabra y con ella se lleva mucha parte de la cultura de campus universitario. Esto se respira en que todo el mundo es "muy responsable" de los proyectos que lleva y "hay una estructura muy plana, no muy jerárquica", lo que implica "gran responsabilidad y confianza" en que la gente quiere llevar a término sus proyectos, por lo que no tiene mucho sentido decirles cuándo tienen que entrar, cuándo tienen que salir o si tienen que estar presentes o no: "Todo se basa en la responsabilidad de cada uno".

Calvo explica que todo el mundo en la empresa tiene un contrato y están regidos bajo un convenio determinado en el que se cumplen las horas que hay que trabajar, pero en su momento decidieron quitar la parte "que no resulta del trabajo", es decir, el "micromanagement" o control excesivo sobre las personas que conforman una empresa: "Cada uno sabe cuándo va a rendir mejor. Si le va a venir bien entrar muy temprano o algo más tarde porque necesitan organizarse personalmente".

¿El resultado? Se comenzó a hacer como algo natural y se terminó por oficializar porque la empresa cada vez está creciendo más y "cuando crece la empresa, crecen los retos organizativos, y el reto ha sido mantener esto".

Uso del teletrabajo desde antes de la pandemia

Una de las características de esta empresa es que ya aplicaban el teletrabajo desde antes de que fuese obligatorio por la pandemia del Covid-19. "Desde hace tiempo tenemos gente de otros países trabajando con nosotros, así que trabajábamos en remoto de manera natural", explica Calvo, que asegura que esta forma de trabajar hizo que cuando llegó la pandemia y el boom del teletrabajo, no les pillase de sorpresa.

Vacaciones ilimitadas desde hace dos años

Otro de los ingredientes para el buen funcionamiento de esta empresa son las vacaciones ilimitadas, un proyecto piloto que comenzó hace dos años y que finalmente se ha quedado debido a los buenos resultados que ha dado. ¿La única condición? No perjudicar a tus compañeros, ni a tu equipo, ni a tus clientes, "esto viene en el sentido común".

"A lo mejor has estado haciendo un proyecto muy intenso que te ha conllevado algún sacrificio personal como trabajar un fin de semana porque si no no había manera, o estás en una mala época en la que no estás rindiendo bien y sientes que tienes que desconectar una semana. Mientras no perjudiques a tu equipo y avises con antelación, pides los días y no importa que ese año hayas cumplido con tus vacaciones, lo puedes hacer", explica el director de la empresa sobre el funcionamiento de esta iniciativa.

Está claro que la flexibilidad es beneficiosa tanto para el trabajador como para la empresa. En algunas compañías españolas y de otras partes del mundo, está demostrado que la libertad de horarios se traduce en mejores resultados, incluso, en algunos casos, en menos días de vacaciones que el trabajador necesita coger.

Se trata únicamente de ofrecer la posibilidad: "Una de las cosas que aprendimos fue que el sólo hecho de ofrecer que alguien lo hiciera, beneficia y da mejor rendimiento, incluso aunque no te cojas las vacaciones extra que te ofrece esta posibilidad. Saber que puedes hacerlo si lo necesitas es un beneficio para el empleado. Y viendo los números del año pasado, no ha habido un descalabro de gente que haya desaparecido todo el año".

¿Y cómo funciona la empresa?

Calvo asegura que tiene que existir un sistema, porque si no, no funciona. En su caso, lo tienen implantado desde hace tiempo y no es algo que hayan descubierto ellos, puesto que empresas como Intel o Google ya lo utilizaban desde hace años. Se basa en establecer unos objetivos y unos resultados clave: "Trimestralmente, vamos definiendo objetivos a nivel de compañía, de equipo y a nivel personal".

"

¿Para qué querrías tener una persona en tu organización en la que no confías?

El tema es ponerse unos objetivos que sean "lo suficientemente ambiciosos para que no sean fáciles de cumplir", pero que sean alcanzables para no desmotivarse. "Luego usamos unas métricas que lo miden; lo volcamos en una plataforma a la que todo el mundo tiene acceso y todo el mundo va consultando. Esa visibilidad y transparencia es la clave de todo".

Y muy importante, la confianza en tu trabajador porque, "¿para qué querrías tener una persona en tu organización en la que no confías?".