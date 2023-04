Sequía extrema en España: la iniciativa de una empresa que fabrica agua potable a partir del aire

España se seca. Los embalses se encuentran al 51,2% de su capacidad y la situación es aún más crítica en las cuencas de Cataluña y Guadalquivir donde las cifras apenas superan el 25%. Con unas previsiones de lluvia que no son buenas, la extrema sequía ya afecta a más del 60% de los agricultores españoles con unos campos sedientos.

Llover 'de verdad'

"Casi vamos a vender las tejas, no sabemos qué es llover de verdad" explica el agricultor y ganadero de Lérida, Santi Capdevilla, ante la falta de una gran lluvia, una lluvia de verdad. "Llover era empezar en marzo, abril, mayo" y "eran épocas que día sí, día también llovía con temperaturas entre 22 y 30 grados", algo que no se puede ver "ni en noviembre ni en mayo", asegura el agricultor.

"Nuestra situación es muy grave"

Capdevila tiene una explotación ganadera de bovino y de porcino, y cultivo de regadío y de secano (centeno y cebada) en la zona de Lleida, unas actividades que te han visto afectadas. Afirma que "son dos paradojas completamente diferentes del secano y del regadío. Hasta ahora el secano sabemos que son años complicados que sabes que no tienes una seguridad de recolección y que has ido aclimatándote al cambio en la medida de lo posible" pero "el regadío te daba una cierta seguridad de cosecha". El problema principal, achaca el ganadero, es que "no hay agua" al mismo tiempo que "la inversión millonaria está hecha y los pagos están hechos", por lo que están pagando por un servicio que no llega. "Nuestra situación es muy grave, es así", apunta.

4 años sin una 'lluvia' y aumento de los precios

"Llover con ganas, hace cuatro años que no tenemos una época de lluvia realmente como dios manda. Nos ha salvado las infraestructuras hidráulicas que tenemos y las inversiones que hicimos", comenta Santi Capdevilla. Además, añade que puede ser engañoso la cantidad de lluvia de un territorio puesto que no es lo mismo que "caigan 80 litros" en un día cuando lo que necesitan es repartir esa cantidad durante "tres meses".

Todo esto se junta a las cantidades desorbitadas que ciertos agricultores han señalado por el incremento de los precios de materiales como los fertilizantes, una situación que también se ha llegado a percibir en "toda Europa" según el catalán.

Productos extranjeros como solución

Esta situación de la falta de cosecha lleva a una solución que tiene una doble vertiente puesto que, por un lado, sirve para paliar los efectos de la falta de productos pero, por otro lado, no llegan a tener la misma calidad que tienen los productos españoles, recalca Capdevilla asegurando que "no somos conscientes del campo que tenemos".

Para el agricultor y ganadero, cuenta que en otros países "han tecnificado mucho, han sabido aprovechar", lo que aumenta la necesidad de medidas como "hacer una política de embalses". "No estamos diciendo que se nos regale nada pero sí que se nos ayude con inversión y, sobre todo, escuchándonos y haciéndonos partícipes porque el político viene, te escucha, te dice que sí y mañana ya te apañarás" puntualiza.

Agua a partir del aire

Hay empresas españolas que prácticamente crean agua de la nada. Es el caso de una compañía de Córdoba que fabrica agua potable a partir del aire en cualquier parte del mundo mediante el uso de generadores atmosféricos. Esta tecnología replica el agua de la lluvia pudiendo utilizarla en muchos hábitos y sectores.

El director general de esta empresa, Carlos García, agrega que la función de la empresa "es condensar la humedad que tiene el aire" por medio de la utilización de procesos como el "ciclo frigorífico" que se puede encontrar en los aires acondicionados o en las neveras.

Por medio de unos generadores, se toma el "aire ambiental, lo filtran y entonces lo enfrían por debajo del punto de rocío", explica García añadiendo que "ahí está la clave" en cuanto al funcionamiento de los distintos mecanismos como "intercambiadores de calor, compresores, ventiladores" e incluso de los "filtros" que permiten hasta el uso como agua potable con un consumo de 0,22 KW/hora para un litro. Aún así, asiente, "nosotros, por desgracia, no tenemos una solución para el campo de manera extensiva" aunque serviría para acabar con el problema del agua embotellada.