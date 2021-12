Soleá Morente: "Tenemos la responsabilidad de reivindicar y preservar el legado que dejó mi padre"

Soleá Morente apuntaba maneras desde bien pequeña, pero es que viene de un entorno donde el Arte es un miembro más de la familia. Con apenas treinta años es ya una de las voces más destacadas de nuestro país y en estos días presenta su nuevo disco: Aurora y Enrique. Se trata de una obra que desde el propio título logra emocionar al público.

Aurora y Enrique

"Aurora y Enrique son mis padres y en su historia de amor he encontrado la inspiración para contar un relato, quizá algo idealizado, que para mí es precioso", ha explicado la cantante que si ya tenía fama camaleónica, ha dado un giro inesperado para hablar de emociones muy íntimas que evocan la casa de Aurora Carbonell y Enrique Morente.

Soleá ha creado un disco íntimo, con referencias al shoegazing y al dreampop, con ecos de Mazzy Star y Beach House y, por supuesto, donde el flamenco no podía faltar. Todo porque le gusta "unir cosas diferentes y comprobar el resultado, que no siempre sale bien", bromeaba la artista.

Aunque ha incorporado varias colaboraciones entre las que destaca la de su hermana Estrella, por primera vez, Soleá ha firmado ella misma todas y cada una de las letras y las músicas de las canciones. "A mi hermana Estrella le he hecho una canción que se llama El pañuelo de Estrella y la verdad es que es la que tiene más reproducciones en Spotify", ha comentado Soleá que, además, apuntaba que su hermana "ha aportado todo su color, su belleza y su saber".

La música y la literatura

Ganadora del último Premio Artes y Letras de la Fundación Princesa de Girona, la hija de Enrique Morente estudió Filología Hispánica antes de dedicarse a cantar. "La filología me ha ayudado bastante y a la hora de escribir o comunicar un mensaje y lo cierto es que cuando decidí estudiar esta carrera tan maravillosa no sabía que me aportaría tantas cosas positivas", ha explicado.

La filología y sobre todo, su pasión por la lectura le llevó a descubrir a grandes poetas y escritores cuyos versos han cobrado vida a través de su voz y la de Prado Negro: "un grupo que hice con unos amigos de Granada en el que cantamos a Cernuda, a María Zambrano, a Luis García Montero...", explicaba la artista. Justo antes de la pandemia publicaron un álbum, Las Mimbres, donde cantaron a diversos poetas sumamente inspiradores.

El legado de Enrique Morente

Soleá Morente no ha perdido la ocasión de hablar de su padre, Enrique Morente, "una persona con mucha fuerza de voluntad que tenía una afición sagrada". Herederos de su pasión, los hijos de Aurora y Enrique llevan su música por bandera.

Desde su muerte, Soleá ha explicado que las navidades en su casa son diferentes, pero siguen siendo muy divertidas porque "es una casa donde lo raro es que no se hable de música o se cante o se baile", ha comentado.

"Tenemos ese sentido de la responsabilidad de reivindicar y preservar el legado que dejó mi padre", ha concluido.

El garabato de Isabel Lobo emociona a Soleá