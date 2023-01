Senén González, el creador de la tortilla de patata congelada: "Me propuse que la tortilla pudiera viajar por el mundo"

¿Se te da bien hacer tortilla de patata? En principio, la receta no tiene misterio. Patatas, huevos, sal y aceite. Parece sencillo, pero no todo el mundo goza ni del tiempo ni de las dotes culinarias necesarias para alcanzar el punto perfecto. Pues bien, en España hay una persona que no solo hace la mejor tortilla de patata, sino que ha conseguido encontrar la fórmula para que llegue a todos los hogares del mundo.

Su nombre es Senén González y en 2010 ganó el Concurso de Mejor Tortilla de Patata de España. Su éxito fue tan increíble que todo el mundo quería probar su tortilla. Para llegar a todos se le ocurrió la idea de crear una tortilla de patata congelada, de calidad suprema. Y lo consiguió, después de años de investigación.

Senén utiliza productos de calidad y de kilómetro cero. Los huevos son de productores locales, las patatas de Vitoria y el aceite de oliva virgen extra. Ha diseñado hasta su propia maquinaria para elaborar sus tortillas. El resultado es una tortilla jugosa, que mantiene su sabor y textura. Eso sí, una vez que se descongela hay que terminar de hacerla en casa. Dos o tres minutos por cada lado, en la sartén.

Con la tortilla de patata congelada, Senén ha conseguido llegar a más de 30 países, entre ellos EEUU, China, Singapur o Alemania. Además, en 2020 su tortilla fue nombrada mejor tortilla en el lineal de supermercados, según la OCU. Entre sus últimas creaciones se encuentra la tortilla en lata y la "Spanish Burger", donde la hamburguesa de carne es sustituida por una tortilla pequeña de patata. Para el próximo año, Senén tiene pensados nuevos productos, entre ellos, sacar al mercado una tortilla de patata congelada y terminada, que no necesite ser finalizada en casa.