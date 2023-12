Samantha Hudson en el que ha sido su gran año: "Hay Samantha para rato"

2023 ha sido un año redondo para Samantha Hudson. Le han reconocido por su pensamiento crítico y personalidad con el Premio ICON, el Premio T por su activismo dentro del colectivo LGTBI+ y el el Premio MTV EMA a la mejor artista española, situándose por delante de gigantes de la música como Abraham Mateo, Lola Índigo o Quevedo.

Su nombre está al mismo nivel de otros artistas internacionales como Taylor Swift. Motivos para celebrar este 2023 no le faltan. Pero, por si fuera poco, además, este año ha publicado nuevo EP llamado AOVE con Subterfuge. Samantha ha escogido los micrófonos de Por Fin No Es Lunes para contarnos todos sus planes para un 2024 cargado de fechas en la gira “Es lo que hay”. También le explica a Isabel Lobo qué hay que hacer con los pensamientos después de las 9 de la noche y nos deja una bonita reflexión. "Esos pensamientos tienen que ir a la basura, porque todo lo malo te viene de noche. No hay que juzgarse con demasiada contundencia, hay que ser amable y misericorde con una misma".