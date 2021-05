Moha Gerehou: ''Durante mucho tiempo la palabra negro se ha utilizado de forma despectiva, yo reivindico que se utilice de una forma descriptiva''

En Por Fin No Es Lunes hablamos con Moha Gerehou autor del libro ‘’Qué hace un negro como tú en un sitio como este’’ donde analiza el racismo en España durante los últimos treinta años a partir de su experiencia personal. Moha Gerehou nació en Huesca y tiene sus orígenes en Gambia de donde sus padres emigraron hace más de treinta años. Aprendió a hablar con la misma soltura el castellano y el soninké. Y se convirtió en un ser incapaz de elegir entre la tortilla de patata y el arroz con salsa de cacahuetes. Al principio apenas sabía por qué, pero se odió por ser negro cada vez que veía que por su color de piel le trataban diferente.

Se le pasó infinitas veces por la cabeza ser blanco. Moha afirma que es una reacción bastante habitual cuando lo único que has aprendido sobre tu piel son los estereotipos que pesan sobre ella. Si tu conciencia y amor propio no se han desarrollado lo suficiente, el siguiente paso es odiarte por lo que eres. Tras sus dilemas internos por una identidad múltiple, se ocultaba un compañero de viaje no deseado: el racismo.

Su lucha contra el racismo

Tardó tiempo en adquirir una clara conciencia sobre él, pero cuando llegó hizo saltar todo por los aires. En Madrid se formó como periodista y trabajó en eldiario.es, gestionando las redes sociales y creando contenido relacionado con el racismo y las migraciones. Militó durante varios años en SOS Racismo Madrid, donde llegó a ser presidente (2016-2018). Participó en el libro colectivo “Lost in Media: Migrant Perspectives and the Public Sphere”. Además, es orador en los campus de las Universidades de Siracusa y de Stanford en Madrid.

Actualmente ha publicado un libro en el que analiza el racismo en España durante los últimos 30 años a través de su experiencia personal. Moha ha transformado su silencio en acción y su lucha individual en colectiva. Hoy es uno de los principales líderes antirracistas de España y este es su primer libro “Qué hace un negro como tú en un sitio como éste”.