Marta Borrell, en su lucha por la educación universal: "Hasta que no vas allí y te das cuenta no eres consciente de la magnitud del problema”

Marta Borrell es una estudiante de 17 años. Muchos la comparan como la Greta Thunberg española. Con solo 14 años se enfrentó a una dura realidad en Mozambique. Se encontró con profesores en las escuelas que gritaban todo el tiempo, alumnos que no habían comido y las ausencias eran evidentes en las aulas porque los niños tenían una labor fundamental: conseguir comida y cuidar a la familia. Tras su regreso, con 16 años, habló alto y claro en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Contó su experiencia y reivindicó soluciones. Ahora trata de buscar 'Una luz en la oscuridad' a través de un documental en el que da voz a los que no suelen tenerla. “Lo que se pretende es buscar soluciones y optimismo”, explica Marta.

Cuando Marta regresó de su viaje y se dio cuenta de la realidad de estos países quiso luchar por esas injusticias. “Hasta que no vas allí y te das cuenta no eres consciente de la magnitud del problema”, afirma.

Marta Borrell cuenta que su interés surgió a raíz de un viaje de fin de curso cuando estaba en 3º de la ESO. Fue con sus compañeros a Marruecos. Allí visitaron algunas escuelas y vieron a niños que no tenían las mismas oportunidades que ellos. A la vuelta de su viaje les contó a sus padres que son directores y productores de documentales que le interesaba mucho el tema y que quería hacer algo.

Por ello, decidieron hacer un viaje a Mozambique, donde pudo entrar a las aulas de las escuelas de allí. “Los profesores están explicando el temario, pero sin ninguna conexión con el alumno. A nosotros lo que nos llamó la atención es que a niños que no han visto una bombilla en su vida se les estaba hablando sobre amperios y resistencias o se les planteaban problemas matemáticos sin saber sumar ni restar”, cuenta.

La estudiante explica que allí tienen un gran hándicap porque con tan solo 8 o 9 años se tienen que preocupar por su familia y por tener comida. “Son responsabilidades que no debería tener un niño”, afirma.

En su labor social, Marta ha hablado con importantes personalidades como Federico Mayor Zaragoza, expresidente de la UNESCO, Jaime Saavedra, director del Departamento de Educación del Banco Mundial, Richard Gerver, experto en innovación educativa y asesor del gobierno británico, entre otras personas.

Marta asegura que no está capacitada para hacer un análisis, pero lo que defiende ha sido lo que ha visto a través de su experiencia personal en su viaje a África. “Lo que he visto es lo que es, no se puede negar”, sostiene.

La realidad de las mujeres

Marta fue consciente de los abusos que sufren las mujeres en estos países. “En España tienes una justicia que te respalda, pero allí están muy aisladas e, incluso, parecen ellas las que tienen la culpa”, declara Marta.

La estudiante cuenta que fuera de cámaras las mujeres les contaban que cuando se quedaban embarazadas, lo que más temían es que sus hijos no iban a recibir una educación para que ellos no le hiciesen a otras mujeres lo que les hicieron a ellas.