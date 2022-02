Guía rápida para los autónomos: qué cambiará y qué no con la reforma de cuotas que prepara el Gobierno

LEER MÁS Un error en el voto telemático de un diputado del PP permite sacar adelante la reforma laboral

Un total de 1,1 millón de autónomos tienen rendimientos netos inferiores al salario mínimo interprofesional. Casi el 86% cotiza por la base mínima y la pensión media de jubilación en el colectivo es de 416 euros inferior a la de un trabajador por cuenta ajena. Así lo revela un informe de la Organización de Autónomos OPTA, en el que se constata además que los autónomos mayores de 55 años se han incrementado en el último año en casi 15.000 personas, hasta un total de 585.774 trabajadores por cuenta propia.

¿En qué consiste la reforma que propone el Gobierno?

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está ultimando la reforma del sistema de cuotas de la Seguridad Social de los autónomos, un nuevo régimen de cotización que, según la propuesta del ministro José Luis Escrivá, estudia introducir un sistema de trece tramos en lugar de las cuotas máximas y mínimas vigentes. Con esta reforma, que se aplicaría de manera gradual en los próximos nueve años, las cuotas irían desde los 184 euros a los 1.267 euros en 2031. Un sistema progresivo según los ingresos como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno europeo.

Actualmente, la cuota mínima a la Seguridad Social que tiene que pagar un autónomo en España es de 294 euros al mes, una cifra muy elevada respecto a los 14 euros al mes de Reino Unido o los 20 de Portugal. En Francia y en Alemania, los autónomos pagan como mínimo un 14% de los ingresos y en Italia, un 23%. Desde el Ministerio de Seguridad Social justifican esta diferencia con los países de nuestro entorno por las coberturas que tienen los autónomos en España, como las prestaciones por cese de actividad o paro de los autónomos, que se mejorarían con la reforma.

El presidente de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos) explica en Por fin no es lunes que no es que exista una discriminación hacia los autónomos que cotizan por la base mínima, sino que "el autónomo cotiza de media un 40% menos que un asalariado y por tanto, recibe un 40% menos de pensión que un asalariado": "No es que tengamos una discriminación, es que hay autónomos que cotizan por la base máxima y tienen derecho a la pensión máxima, y hay autónomos que cotizan por la base mínima y tienen derecho a la pensión mínima".

¿Cuál es la posición de los autónomos sobre la reforma?

"Nuestra posición ha cambiado poco de la que teníamos en 2008 cuando empezó a plantearse algo así como cotizar por ingresos reales. La Agencia Tributaria desconoce en estos momentos cuáles son los ingresos reales de los autónomos. Hoy se conoce de un autónomo lo que factura menos los gastos que le deja deducirse porque ni en todas las profesiones ni a todos los autónomos se les dejan deducirse los mismos gastos. La capacidad económica y los rendimientos nominales de un autónomo no se conoce. A partir de ahí, es complicado este sistema. Querer comparar a un autónomo con un asalariado a la hora de la cotización partiría de una clara desventaja para el autónomo, que se la juega todos los días, responde con sus bienes presentes y futuros cuando inicia una actividad económica. Además, un autónomos siempre paga a un asalariado cuando tiene un trabajador, no siempre cobra. Uno de cada tres sufre morosidad, etc", explica el presidente de ATA.

Amor afirma que comparten la propuesta del Gobierno en lo que se refiere a bajar la cotización de ese 1,1 millón de autónomos que no llegan al salario mínimo interprofesional, pero que en ningún caso van a compartir un "hachazo" a los autónomos que están por encima de ese salario mínimo: "¿No se puede comparar a un autónomo con un asalariado, pero sí decir que un autónomo tenga que cotizar cuatro veces lo que cotiza hoy? ¿Que si gana 2.500 euros al mes, tenga que pagar el doble a la Seguridad Social en el año 2031? Eso es inadmisible para los autónomos.

Respecto al momento en el que se plantea la reforma, el presidente de ATA reconoce que es "complicado" porque aunque se está reduciendo la incidencia, sigue habiendo bastantes contagios, la inflación está "disparada" y hay que empezar a devolver los créditos ICO: "Subir las cotizaciones cuando dos de cada tres autónomos está facturando menos de lo que lo hacían en 2019 es esconder la realidad. Las empresas se empiezan a recuperar, pero la inmensa mayoría siguen viviendo una situación complicada. Muchos autónomos pueden terminar asfixiados por estos incrementos de coste".

Sin embargo, afirma que confía en un acuerdo: "Lo vamos a intentar, lo que no vamos a hacer es dejar a los autónomos tirados. Cuando nos pusieron encima de la mesa la reforma laboral, la calificamos de marxista, retrógrada e intervencionista. A los 9 meses fuimos capaces de llegar a un acuerdo".