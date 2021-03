Guadalupe Sastre: "En principio no hay posibilidad de que las aguas residuales puedan ser un vector de transmisión del coronavirus"

Carina González, directora técnica del laboratorio Global Omnium, especializada en bioquímica, y Guadalupe Sastre, licenciada en biología y responsable de desarrollo, son dos científicas que detectan la presencia de coronavirus en el alcantarillado de las ciudades. Son conocidas como las guardianas del agua. Son las encargadas de analizar el agua residual que corre por las tuberías con el objetivo de preveer posibles brotes de Covid entre 10 y 15 días antes de que ocurra. Es más, pueden saber, gracias a sus investigaciones, si en un edificio hay algún vecino asintomático.

Carina González explica en cómo se hace este análisis: "A nosotros nos llegan aguas residuales de varios puntos de España y la sometemos a diversas etapas: concentración y la PCR. A través de este proceso se puede detectar la presencia de coronavirus en las aguas residuales".

Guadalupe Sastre sostiene que las aguas residuales son un "medio de trasporte" para el coronavirus, pero no contagian: "La información que se tiene hasta el momento es que las personas que están infectadas, a través de las heces, excretan el virus, pero de forma no infectiva. En principio, no hay ninguna posibilidad de que pueda convertirse en un vector de transmisión".

Gracias a su trabajo, pueden llegar a detectar si una persona tiene el coronavirus, aunque sea asintomática. "Uno de los grandes problemas es que hay individuos que no tienen síntomas y llevan una vida normal. A nosotros nos llegan muestras de agua de un edificio, por ejemplo, y ahí podemos ver si existe la presencia del virus y en qué cantidad", aclara Sastre.

20.000 muestras en un año

Las científicas han llegado a analizar 20.000 muestras en un año. Guadalupe dice que es "altísimo" e indica que tuvieron que reforzar los turnos de trabajo porque si no "era inviable".

Además, les llegan muestras no solo de España, también de otros países. "Desde presidencia se vio que podíamos dar un servicio a la sociedad y se apostó e invirtió en ello", declara Carina González.

Un proyecto que surgió hace tres años

Sin embargo, este proyecto de analizar las aguas residuales no surgió a partir del coronavirus, sino que ya comenzó a desarrollarse hace tres años. "Acudiendo a una serie de foros vimos que los virus se postulaban como uno de los principales contaminantes emergentes a la hora de establecer y controlar el agua", manifiesta la bióloga.

La Comisión Europea recomienda el rastreo de Covid-19 en aguas residuales

La Comisión Europea ha recomendado un sistema de rastreo de Covid-19 en las aguas residuales. El diario oficial de la UE indica que "se anima encarecidamente" a los estados miembros a establecer durante este año un sistema de vigilancia de las aguas residuales. El objetivo es detectar con antelación la presencia del virus.

La Unión Europea sostiene que esta puede ser una herramienta complementaria de recopilación de datos y gestión de la pandemia de coronavirus.

Las muestras deben ser tomadas en un periodo de 24 horas, analizarse en laboratorios adecuados, que la detección de variantes se base en métodos de secuenciación genética debido documentados y que respeten las normas de calidad.

La Comunidad de Madrid ya implantó este sistema

La Comunidad de Madrid implantó este sistema de rastreo el pasado mes de julio. Se conoce como Vigía, y ha rastreado 38 veces a los más de seis millones de habitantes de la región. Actualmente se realizan 300 muestras semanales aproximadamente.

Ante los buenos resultados, se ha decidido presentar este dispositivo a la ONU el próximo jueves. "Madrid vuelve a mostrar su liderazgo internacional. La UE pide sistemas de vigilancia del Covid en aguas residuales para octubre. El nuestro trabaja desde hace nueve meses", ha expresa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales.