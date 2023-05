Ferran Adrià: ''Hay que poner en valor el concepto de servicio, no de servir''

Ferran Adrià es el cocinero que llevó, por primer vez, la vanguardia y la libertad a la cocina española. En un lugar que empezó como minigolf, después siguió como chiringuito y llegó a convertirse en el mejor restaurante del mundo hasta en cinco ocasiones con tres estrellas MICHELIN: elBulli.

Ferran Adrià estuvo a la cabeza de la Nouvelle Cuisine en España, de hecho, en 2003, el periódico The New York Times le señaló como máximo representante de la cocina de vanguardia española, esa que aún no ha encontrado nombre. Y un año más tarde la revista Time le incluyó en portada como una de las cien personas más influyentes del mundo. Sin querer ser cocinero ha llegado a los paladares de todo el mundo y ahora vuelve a revolucionar, a convencernos, con elBulli1846, el primer museo para ‘’comer conocimiento’’.